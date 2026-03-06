Bolaños se escuda en que la fragata acude en apoyo a un socio europeo para que no tenga que pasar por el Congreso

Archivo - El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de septiembre de 2021. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha escudado este viernes desde Bruselas en que la fragata 'Cristóbal Colón' acude a Chipre en apoyo de un socio de la Unión Europea y junto a otros países europeos, para que la decisión no tenga que pasar por el Congreso de los Diputados, tal y como reclama el Partido Popular.

"Es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo, como es Chipre. Y ese es el contexto por el cual está allí esta fragata española", ha zanjado Bolaños en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Justicia de la UE que se celebra en Bruselas.

"Esa fragata ya estaba en el Báltico y estaba en el seno de una misión (...) en donde estábamos trabajando con otras flotas de otros países y otras fragatas y otros barcos de otros países socios europeos", ha continuado.

De este modo, el ministro ha argumentado que la fragata española estaba ya integrada en el grupo naval del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' --para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico-- y que es en el marco de ese conjunto naval que ahora se dirige al Mediterráneo oriental.

El Tratado de la Unión Europea prevé una cláusula de defensa mutua en su artículo 42.7 por la que "en caso de que un Estado miembro sea objeto de un ataque armado en su territorio, los demás Estados miembro le prestarán ayuda y asistencia por todos los medios de que dispongan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas". Sin embargo, este paraguas de defensa colectiva debe ser solicitado por el país atacado y por el momento Chipre no lo ha activado.

Cuestionado por si pese a no haber sido activado este artículo de los Tratados europeos el Gobierno considera que no debe acudir al Congreso, Bolaños ha eludido la respuesta directa a la petición del PP y subrayado que "es una misión europea, que está formada por socios europeos, por barcos y fragatas que son europeas, en apoyo a un país europeo".

EL PP DICE QUE LO EXIGE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL

El PP exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que someta a la votación del Parlamento el envío de la fragata a Chipre, que anunció ayer el Gobierno, y le ha acusado de no tener como lema 'No a la guerra', sino 'No al Congreso', según han asegurado fuentes del PP, quienes recuerdan que desde 2026 los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy han pedido 26 autorizaciones para enviar tropas al exterior.

Por ello, el PP pedirá que Pedro Sánchez informe a los españoles compareciendo en el Congreso y que lleve a la Cámara Baja "de inmediato" la autorización como exige la Ley de Defensa Nacional para poder enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, tras ser atacada la base británica que hay en este territorio. "Así podremos saber en sede parlamentaria lo que opinan de las maniobras de Sánchez los que apoyan a Sánchez", exclaman las mismas fuentes.

En este sentido, recuerdan que el buque de guerra "más avanzado de la Armada" que se ha enviado a "zona de conflicto" y sus soldados se van a exponer a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas.