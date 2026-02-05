Casi mil militares de Tierra participan en el mayor ejercicio de la OTAN para reforzar la disuasión en el flanco este

El Comandante Pedro Soriano Morales del Ejercito de Tierra durante la rueda de prensa sobre la participación del Ejército de Tierra en el ejercicio Steadfast Dart 26, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). Las unidades del Ejército de Tierra que part - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de mil soldados del Ejército de Tierra se desplegarán en Alemania para participar en un ejercicio de la OTAN cuyo objetivo es reforzar la disuasión en el flanco este frente a Rusia y proyectar capacidad para responder con celeridad y eficacia ante cualquier amenaza a la Alianza Atlántica.

Se trata del mayor ejercicio de la OTAN del año, llamado 'Steadfast Dart 26', y se desarrollará principalmente en Bremen entre el 12 y el 20 de febrero, aunque la fase de proyección comenzó el 29 de enero y el repliegue de las fuerzas del Ejército de Tierra concluirá el 26 de febrero. Esta maniobra anual surge de la necesidad de la Fuerza de Reacción de la OTAN (ARF, por sus siglas en inglés) de actualizar sus procesos para reaccionar con rapidez ante conflictos actuales, como la guerra de Ucrania.

"La ARF es una fuerza conjunta, multinacional y multidominio diseñada para desplegarse con muy poca antelación y responder de forma inmediata a crisis que afecten a la seguridad del espacio euroatlántico", ha resumido el comandante Pedro Soriano en rueda de prensa. "Es el primer golpe defensivo de la OTAN, rápida, creíble y lista para combatir desde el primer día", ha agregado.

Así, el ejercicio pretende exhibir las capacidades operativas y estratégicas de la fuerza de la OTAN y de otras unidades participantes integrando fuerzas terrestres, aéreas, espaciales, cibernéticas, marítimas y de operaciones especiales. Participan once naciones distintas: Alemania, Grecia, Italia, España, Turquía, República Checa, Bulgaria y Lituania aportan fuerzas y medios, mientras que Francia, Bélgica y Reino Unido lo apoyan, sin aportación en personal y medios.

PARTICIPAN 10.000 MILITARES EN TOTAL

En total, participan 10.000 militares, y 1.500 de ellos pertenecen a las Fuerzas Armadas españolas, repartidos entre el Ejercito de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada, aunque el primero lleva el peso de la aportación española. Además, de los 977 militares del Ejército de Tierra que participaran en la maniobra, 250 son de operaciones especiales.

Además del personal, el Ejército de Tierra aporta 230 vehículos, entre los que destacan máquinas de ingenieros, varios tipos de vamtacs, vehículos ligeros y un hospital portátil, y 25 contenedores con material.

Tras el 'Steadfast Dart 26', España permanecerá en Alemania para participar en un ejercicio bilateral con el Ejército alemán, llamado Quadriga, seguido de un ejercicio español programado en el centro de adiestramiento Hohne hasta los primeros días de marzo. Comenzará entonces el religue estratégico hasta las bases de origen.