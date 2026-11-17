Archivo - Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado reforzar la seguridad en "islas y peñones de soberanía nacional" con el "suministro e instalación de medios electrónicos de seguridad" para fortalecer "los actuales sistemas" habilitados en dichos territorios.

Una medida que el Gobierno justifica por "los extraordinarios e imprevisibles movimientos migratorios acontecidos recientemente en Ceuta" y que "han afectado seriamente a la seguridad nacional española", según se recoge en las referencias del Consejo publicadas este martes.

Así, en alusión a la crisis migratoria del pasado julio, señala que "han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de los sistemas de detección, alerta y seguimiento más avanzados para prevenirlos". El plazo de ejecución del contrato es de dos años --hasta 2028--, y el importe asciende a 4.922.563 de euros.

ASISTENCIA SANITARIA AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde al Concierto del Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas que garantiza el acceso a la prestación de asistencia sanitaria a quienes optan por recibirla con entidades de seguro durante el próximo año.

Este acuerdo pretende "facilitar la prestación" a mutualistas que decidan recibir la asistencia sanitaria por entidades privadas.