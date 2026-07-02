Defensa entrega a la Armada un nuevo helicóptero SH-60F para reforzar el transporte táctico naval. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha entregado este jueves a la Armada un nuevo helicóptero SH-60F destinado a la Flotilla de Aeronaves que reforzará el transporte táctico embarcado, según ha informado en un comunicado.

El acto de entrega ha tenido lugar en la Base Naval de Rota y ha sido presidido por el director general de Armamento y Material, almirante (R) Aniceto Rosique, que ha estado acompañado por mandos de la Armada.

La versatilidad del SH-60F permite apoyar a la Fuerza de Infantería de Marina, desarrollar operaciones anfibias, facilitar la inserción y extracción de fuerzas especiales, realizar evacuaciones médicas y misiones de búsqueda y rescate y sostener logísticamente a las unidades desplegadas en la mar.

UNA SOLUCIÓN INTERINA

Forma parte del programa Helicóptero de Transporte Táctico Naval (HTTN), que ha permitido mantener la capacidad de transporte táctico embarcado mientras avanzan los programas de nueva generación. Está concebido como una solución interina para atender las necesidades de transporte táctico embarcado de la Armada hasta la plena entrada en servicio de la versión naval del NH-90.

La modernización de la Flotilla de Aeronaves incluye también la próxima llegada de los MH-60R, que sustituirán a los SH-60B en misiones de guerra antisubmarina y antisuperficie, y la incorporación de helicópteros H135 para reforzar la enseñanza, el adiestramiento y el apoyo de la Armada.

El sostenimiento de la familia H-60 cuenta con la participación de la industria nacional. Airbus Helicopters España desarrolla actividades de mantenimiento programado de los SH-60B y SH-60F; ITP Aero participa en el sostenimiento de los motores T700 e Indra colabora en la reparación y sostenimiento de componentes de la aeronave.