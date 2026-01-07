Defensa reserva un 15% de las plazas de prevención de incendios y Protección Civil para exmilitares

Archivo - Furgonetas y camiones de la UME, en tierra quemada tras un incendio en tierra quemada, a 13 de agosto de 2025, en Quintana y Congosto, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa reservará un 15% de las plazas en dispositivos de prevención de incendios y Protección Civil al personal de Tropa y Marinería y los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED).

Se trata de una propuesta que elevó la Unión de Militares de Tropa (UMT) en el último Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), celebrado en diciembre, y que el Ministerio de Defensa ha aceptado "en su totalidad", según ha informado la asociación en un comunicado.

Según la UMT, el Ministerio de Defensa ya ha iniciado los contactos con Protección Civil y las autoridades forestales estatales y autonómicas para proceder a una modificación en la Ley de Montes y la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que materialice esta "pasarela laboral", que evitará que estos militares se queden sin trabajo a los 45 años.

Además, el acuerdo prevé la homologación directa de formación, reconociendo las competencias adquiridas en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se prevén vías de acceso a empleo público estable y fórmulas de voluntariado bonificado para los RED.

EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

La UMT sostiene que este "logro" adquiere mayor relevancia en el contexto de "la grave emergencia climática vivida durante el verano del 2025, con incendios, inundaciones y episodios extremos que evidenciaron la necesidad urgente de reforzar los sistemas de respuesta civil del Estado".

"Es un triunfo del sentido común y de la justicia laboral", ha afirmado el presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños. "Hemos demostrado que el personal de tropa y marinería es un activo irrenunciable para la seguridad del Estado, no un pañuelo de usar y tirar a los 45 años", ha añadido.

A pesar del acuerdo, UMT ha trasladado "la actitud obstruccionista" de la Administración porque la propuesta "fue bloqueada inicialmente" en la reunión de COPERFAS de septiembre de 2025 bajo una "interpretación asfixiante del reglamento". Según la UMT, el acuerdo llega "tras meses de bloqueo burocrático".