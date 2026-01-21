Defensa unifica las pruebas físicas en las Fuerzas Armadas y las reduce de doce a cinco ejercicios a partir de 2026

Miembros de la UME durante la parada militar celebrada en la Plaza de España de Sevilla con motivo de la Pascua Militar, a 6 de enero de 2026 en Sevilla, España - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha publicado hoy una Orden Ministerial por la que unifica y simplifica las pruebas físicas para el ingreso en las Fuerzas Armadas y las que se exigen a los militares a lo largo de su vida profesional. Con este cambio se mantendrán los mismos cinco controles a lo largo de toda su carrera a partir de las convocatorias de este año.

La cartera liderada por Margarita Robles lo ha anunciado en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que también han explicado que pasarán de doce pruebas a cinco con este nuevo modelo simplificado, recogido en una Orden Ministerial que ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La prueba de acceso constará de: flexo-extensiones de brazos, para medir la fuerza-resistencia del tren superior; plancha isométrica, para medir la resistencia de la musculatura abdominal; carrera de 2.000 metros, para medir la capacidad cardio-respiratoria; circuito de agilidad-velocidad, para medir los cambios rápidos de dirección y ritmo.

Asimismo, los oficiales y suboficiales tendrán que hacer una prueba especifica acuática, nadando 50 metros. Dicho esto, la orden ministerial contempla que los jefes del Estado Mayor puedan "elevar los mínimos exigidos o añadir pruebas complementarias en determinadas unidades con cometidos específicos".

Según el BOE, las pruebas físicas de evaluación periódica, que se realizarán cada dos años, deberán permitir evaluar, como mínimo, la fuerza, la resistencia y, para edades inferiores a 45 años, la agilidad-velocidad, y se ajustarán a un cuadro de condiciones que permita establecer diferentes niveles en función del sexo y la edad.

También, en los casos que determinen los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, se tendrá en cuenta el destino, de acuerdo con el artículo 16 de esta orden ministerial.

Según la Orden Ministerial publicada en el BOE, la condición física constituye un elemento "esencial" en la preparación del personal militar, siendo garante de su salud, de la eficacia operativa de las unidades y de la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas en cualquier escenario.

Por ello, señala que la actividad física y el deporte se configuran, además, como "herramientas que fomentan la cohesión, la disciplina, la integración social y el fortalecimiento de los valores propios de la profesión militar".