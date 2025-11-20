Dos cazas españoles intervienen ante una alerta de entrada de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos cazas Eurofighter y el A400M cedidos a la misión de la OTAN 'Centinela Oriental' para proteger el espacio aéreo de los aliados en respuesta a las incursiones rusas con drones han sido activados ante una alerta de entrada de objetos no identificados pero compatibles con aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo de Polonia.

La alerta se activó alrededor de las 6.00 horas (hora local) en Lituania debido a la potencial entrada de trazas no identificadas sobre territorio polaco, procedentes desde el este, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado.

Los dos cazas y el avión cisterna A400M completaron unas tres horas de vuelo y retornaron a su base, la ciudad lituana de Siauliai, una vez desaparecida la amenaza de incursión sobre Polonia.

"La realización de esta misión pone de relieve la preparación, la disposición y la capacidad de reacción de los medios españoles transferidos a la OTAN para garantizar la soberanía territorial en el flanco este de la Alianza", ha resaltado el jefe del destacamento 'Vilkas' del Ejército del Aire y del Espacio que contribuye a las tareas de policía aérea reforzada en el flanco este de la OTAN.