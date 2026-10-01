El Ejército del Aire y del Espacio realiza el primer ensayo del desfile aéreo del 12 de octubre

Archivo - Aviones desfilando durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio lleva a cabo este jueves en Madrid el primer ensayo del desfile aéreo del 12 de octubre, una de las partes de la tradicional parada militar más aclamada cada año por los asistentes y cuya ejecución requiere una coordinación precisa.

En concreto, participan 29 aeronaves, entre cazas, aviones de transporte y helicópteros en 16 formaciones, según ha informado el Ejército del Aire y del Espacio a Europa Press.

Los aviones cruzan el cielo madrileño siguiendo el eje del desfile terrestre, que habitualmente discurre por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Suelen participar aviones de combate, de transporte militar, de aeroevacuación y helicópteros, entre otras.

El año pasado, las nubes que cubrían el cielo de Madrid obligaron a recortar la exhibición aérea y los asistentes solo pudieron disfrutar de los cazas y los Harrier, mientras que en 2024 las aeronaves tampoco pudieron sobrevolar la capital debido a la intensa lluvia.