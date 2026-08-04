El Ejército de Tierra convoca la 61ª edición de los Premios Ejército con una dotación de 60.000 euros. - EJÉRCITO DE TIERRA

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tierra ha publicado oficialmente este martes la convocatoria para la 61ª edición de los Premios Ejército 2027, un certamen que busca fomentar la creación artística, literaria y la investigación relacionada con la cultura militar, contando para ello con una dotación económica total de 60.000 euros.

Este certamen, cuya primera edición se remonta a 1945, se consolida como la iniciativa cultural "más ambiciosa" de la institución y los premios más antiguos del entorno cultural militar en España, según ha expresado el Ejército de Tierra en su página web. El objetivo principal de esta edición es "favorecer el conocimiento y la divulgación de la vida militar, su historia, misiones, tradiciones y valores en la sociedad", añade.

La convocatoria está abierta a autores nacionales o extranjeros, mayores de 18 años, a excepción de la categoría de Enseñanza Escolar que cuenta con sus propias bases. Los interesados podrán participar en un total de siete disciplinas: Pintura, Miniaturas militares, Fotografía, Enseñanza escolar, Investigación en Historia Militar, Humanidades y Ciencias Sociales, Vídeo y Periodismo.

Las obras presentadas deberán versar sobre diversas facetas del Ejército de Tierra. Entre los temas destacados para esta edición se encuentra la efeméride anual dedicada al homenaje a los pensadores militares españoles en el tercer centenario de las 'Reflexiones Militares' del marqués de Santa Cruz de Marcenado.

Asimismo, se aceptarán trabajos sobre la Campaña Antártica, misiones internacionales, protección del medio ambiente, historia, tradiciones y la cooperación con autoridades civiles. No obstante, las bases especifican que no se admitirán trabajos relacionados con otros organismos ajenos al Ejército de Tierra, tales como la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La financiación de los premios, que asciende a 60.000 euros, está distribuida entre las diferentes disciplinas y condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. Para poder percibir el premio, los ganadores deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de estar dados de alta en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

Según el Ejército de Tierra, estos premios se han convertido en un "pilar fundamental" de su imagen, proyectando una "unión" entre milicia y cultura a través de un acto social público que reúne a personalidades del mundo cultural, autoridades y medios de comunicación.