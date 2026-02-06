Los Ejércitos de Aire y Tierra y la Armada se unen en un ejercicio para reforzar la defensa aérea nacional

El EMAD activa el Eagle Eye. - ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio, el de Tierra y la Armada comienzan este lunes un ejercicio que tiene el objetivo de integrar sus capacidades y reforzar el sistema de defensa aérea nacional, según ha informado este viernes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El ejercicio, llamado 'Eagle Eye' y que se extenderá hasta el próximo jueves, se celebrará en las bases de Rota, Morón y el golfo de Cádiz bajo el liderazgo del Mando Operativo Aéreo y el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

Por parte del Ejército del Aire y del Espacio participarán seis cazas F-18 del Ala 12, con base en Torrejón de Ardoz, en misión de alerta de reacción rápida. Durante los cinco días de activación se continuará con el adiestramiento de aeronaves y aviadores en tareas de policía aérea, además de la realización de servicios de alerta que exigen despegar en menos de 15 minutos desde la detección de una traza no identificada.

Para ello, según ha informado el EMAD en un comunicado, unos 60 aviadores, entre tripulaciones y personal de mantenimiento y apoyo, se desplegarán en la Base Aérea de Morón, en Sevilla.

La vigilancia del espacio aéreo corresponderá al Grupo Central de Mando y Control (Grucemac), ubicado en la base aérea de Torrejón, que empleará los datos de los distintos Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), así como la información procedente de medios terrestres y navales. Por su ubicación, participarán de forma directa los EVA 3, en Constantina (Sevilla); EVA 9, en Motril (Granada), y EVA 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Asimismo, el Centro de Operaciones Aéreas (AOC) de Torrejón de Ardoz se constituirá como puesto de mando y control durante la ejecución del ejercicio, garantizando el control táctico de las operaciones de vigilancia, policía del aire y defensa del espacio aéreo. La coordinación y el control táctico proporcionados por la Escuadrilla de Control Aéreo de Sevilla serán clave para el cumplimiento de los objetivos de la misión.

TIERRA Y MAR

En el ámbito terrestre, el Ejército de Tierra desplegará la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA), al mando del teniente coronel Felix Antonio Ayala Sánchez, II-73 en los alrededores de la Base Naval de Rota y en las inmediaciones de Vejer de la Frontera.

Esta unidad, integrada en el Sistema de Defensa Aérea, complementará la vigilancia del espacio aéreo y protegerá las zonas asignadas mediante sistemas de armas antiaéreas HAWK, Patriot, Mistral y cañones 35/90.

Por su parte, la Armada participará con la fragata F-104 'Méndez Núñez', que navegará en aguas del golfo de Cádiz integrada en el sistema de defensa aérea. Este buque aportará capacidades de vigilancia y defensa antiaérea, además de reforzar la cobertura proporcionada por los Escuadrones de Vigilancia Aérea y la UDAA desplegada debido a sus sistemas avanzados de radar y misiles para la detección y neutralización de amenazas a larga distancia.