España acuerda con Irak mantener la ayuda contra el terrorismo tras el fin de la misión internacional

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmando el convenio con representantes de Irak - DEFENSA

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa y el Servicio de Contraterrorismo Iraquí (CTS) han firmado este miércoles un Memorando de Entendimiento para mantener la formación en lucha antiterrorista una vez que caduque la actual misión internacional en Irak.

Según un comunicado del Ministerio, la operación 'Inherent Resolve' de la coalición internacional contra el Daesh finaliza en septiembre de 2026 y este acuerdo estratégico permitirá mantener la cooperación española y dotar de seguridad jurídica y estabilidad a los militares españoles destinados en el país de Oriente Medio.

En este marco, el Gobierno ha reiterado su apuesta por el multilateralismo como vía para hacer frente a los retos de seguridad actuales. Además, este instrumento permitirá reorganizar los contingentes españoles bajo una estructura más "flexible y eficiente" para reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa.

La firma del memorando ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Defensa por parte del jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y el director de Inteligencia y Contraterrorismo iraquí, general Karim Aboud Mohammed Al-Tamimi, en un acto al que han asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Irak en España, Salih Husain Ali Ali.

En la actualidad, España mantiene un papel "destacado" en el país a través de la 'NATO Mission Iraq', cuyo mando asumirá el teniente general español Ramón Armada el próximo mayo.