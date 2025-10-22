España aporta dos cazas y un avión cisterna a la misión de la OTAN contra los drones rusos

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha cedido dos aviones Eurofighter y un avión cisterna A400M a la misión de la OTAN 'Centinela Oriental', impulsada por la Alianza Atlántica para intensificar la protección del espacio aéreo de los aliados en respuesta a las incursiones rusas con drones.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha precisado en un comunicado que los dos cazas --C.16 en su designación militar española-- provienen del Ala 11 (Morón, Sevilla) y el A400M procede del Ala 31 (Zaragoza). Se han desplegado en la base aérea de Siauliai, en Lituania, donde se encuentran actualmente las aeronaves asignadas al refuerzo de la policía aérea del Báltico y es el destacamento 'Vilkas' del Ejército del Aire y del Espacio el que presta el apoyo español.

El destacamento, al mando del teniente coronel Francisco Holgado del Águila, opera desde agosto y en noviembre será relevado por un nuevo contingente para continuar con esta misión de la Alianza. Está compuesto por unos 200 aviadores de hasta 15 unidades diferentes del Ejército del Aire y del Espacio, y cuenta con ocho aviones Eurofighter del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla) y un avión de reabastecimiento A400M del Ala 31 (Zaragoza) transferidos a la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el Comandante Supremo Aliado en Europa, el general Alexus G. Grynkewich, anunciaron la puesta en marcha de 'Centinela Oriental' el 12 de septiembre, como respuesta a la violación dos días antes del espacio aéreo aliado por parte de drones rusos, aunque no precisó qué capacidades de los socios requeriría. El mismo día, España anunció su intención de participar en la misión y ofreció tres cazas, un sistema de radar y un A400 y descartaron ceder una batería antimisiles.