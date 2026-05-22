España aportará 50 millones de euros a la compra de armamento estadounidense de la OTAN para la defensa de Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones a los medios desde Helsingborg (Suecia) - Christoph Soeder/dpa

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes que España contribuirá con 50 millones de euros extra a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa de Ucrania.

Tras reafirmar el compromiso de España con Ucrania, el jefe de la diplomacia española ha detallado que nuestro país "ha comprometido 50 millones de euros extra" al mecanismo PURL para garantizar la defensa ucraniana, una cantidad que forma parte de 124 millones en inversiones y programas en materia de defensa que se aprobó el martes en el Consejo de Ministros.

Albares ha realizado el anuncio en declaraciones a los medios en el marco de la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN que tiene lugar este jueves y viernes en Helsingborg (Suecia), una cita a la que también ha acudido el jefe de la diplomacia de Ucrania, Andrii Sybiha, y en la que los aliados están abordando la necesidad de mantener una ayuda sustancial y sostenible a Ucrania.

De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha hecho un llamamiento a los Estados miembro de la OTAN para que asuman una mayor carga de apoyo militar a Ucrania, lamentando que "solo seis o siete" de ellos "están haciendo el trabajo más pesado" para que Kiev pueda hacer frente a la invasión de Rusia.

También en declaraciones a los medios, ha puesto como ejemplo el programa PURL, asegurando que está sirviendo para enviar "material crucial" como antimisiles balísticos para su defensa aérea. En su opinión, "sería más justo" que dentro de la OTAN se pudiera ver que todos los aliados elevan su esfuerzo para ayudar a Kiev.

En este contexto, el Grupo de Contacto para Ucrania se comprometió el pasado mes de febrero a movilizar 35.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) para financiar nueva ayuda militar para Kiev durante este año, con la idea de seguir incrementando "la presión sobre Rusia" para que este 2026 sea "el año en que termine esta guerra".

No obstante, esta alianza formada por más de 57 países no ha logrado aún dicha cifra, siendo países como Reino Unido o Alemania los que más han dinero han aportado a Kiev.