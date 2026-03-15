Feijóo llega a la sede nacional del PP para seguir con su equipo el recuento de las elecciones en Castilla y León

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado pasadas las 20.30 horas a la sede nacional del PP, una vez que han cerrado los colegios electorales, para seguir con su equipo el escrutinio por las elecciones en Castilla y León, según han indicado fuentes de la formación.

La dirección nacional del PP afronta con "tranquilidad absoluta" esta noche electoral porque confía en que la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco volverá a ganar las elecciones después de casi 40 años al frente de la Junta de Castilla y León.

En 'Génova' apuntan a que los resultados de esta noche evidenciarán "más derecha y menos PSOE" en Castilla y León. "Después de casi 40 años esperamos seguir gobernando, con apoyo externo como ocurre desde 2019", han señalado fuentes del PP.

Es más, los 'populares' han ironizado con que, a pesar de que llevan gobernando de forma ininterrumpida desde 1987, "el desgaste es para la izquierda" y que "no ha tenido efecto el 'No a la guerra'" que ha enarbolado Pedro Sánchez en la campaña en medio de la guerra de Irán.

GÉNOVA ASEGURA QUE VOX HA BAJADO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

En la cúpula del PP no descartan que Vox pueda llegar al 20% de los votos pero creen que entra "en el margen razonable" porque ya parten de más de un 17,6% de voto que lograron hace cuatro años y es un territorio en el que los de Santiago Abascal están "consolidados". Eso sí, recalcan que hace 20 días estaban más "disparados" porque en los trakings internos del PP llegaron a situarse cerca del 25%.

En campaña, Feijóo ha llamado reiteradamente a unir el voto en el PP y no "dispersarlo" con Vox, con continuos ataques a los de Santiago Abascal, especialmente en la última semana de campaña, tras confirmarse el 'no' de ese partido a investir a María Guardiola presidenta de la Junta de Extremadura.

De hecho, acusó a Vox de "estafa" y de formar una "pinza" política junto al PSOE en Extremadura y defendió "aprender" de lo que ha pasado en esa región para que no se repita en Castilla y León. "El que se presenta para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano, merece un castigo de la gente", enfatizó en el mitin de cierre en Valladolid.

Feijóo se mostró convencido el pasado viernes, en el cierre de campaña, que al PP le va a ir "bien" en estas elecciones porque ha hecho una "buena campaña" y ha ido "a más". Asimismo, subrayó que votar al PP tiene un doble efecto político porque "vale para darle un buen gobierno a Castilla y León y para darle el mayor susto de su vida al señor Sánchez".

FEIJÓO HA RECORRIDO 4.200 KM VISITANDO TODAS LAS PROVINCIAS

El líder del PP, que ha recorrido 4.200 kilómetros visitando todas las provincias, ha compaginado los mitines con una campaña a pie de calle en contacto directo con los ciudadanos. Ha tenido su propia caravana electoral --con paradas en muchos pueblos-- y solo ha coincidido en dos ocasiones con su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, uno en Ávila el sábado 28 de febrero y otro en Valladolid el viernes 13 en Valladolid en el cierre de la campaña 'Aquí, certezas'.

El presidente nacional del PP inició la campaña el viernes 27 de febrero con un mitin en Ciudad Rodrigo (Salamanca), tras visitar las localidades salmantinas de Vitigudino y La Fuente de San Esteban, y reanudó su caravana propia el viernes con un mitin en La Bañeza (León) al que siguieron mítines en Tordesillas (Valladolid), el domingo 8; en Riaza (Segovia), el 9; El Burgo de Osma (Soria), el 10; en Villarcayo (Burgos), el 12, y en la mañana del viernes 13 en Ponferrada (León), antes de participar en el cierre de campaña en Valladolid.