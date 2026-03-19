La fragata española 'Cristóbal Colón' permanecerá en Creta hasta el domingo en el marco de su misión defensiva en Chipre

Archivo - La fragata 'Cristóbal Colón', que participa en la actividad 'Eagle Eye'. - EMAD - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fragata 'Cristóbal Colón' permanecerá atracada desde este jueves y hasta el 22 de marzo en el puerto de Souda (Creta), que actúa como punto de descanso dentro del plan de relevos en la zona de operaciones tras su despliegue en el Mediterráneo oriental, en labor "defensiva, de seguridad y protección" de Chipre.

En una videoconferencia celebrada en la sede del Ministerio, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado la labor del buque en su integración junto al portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y navíos de otros países europeos, subrayando su "eficiencia, interoperabilidad y coordinación" con el resto de aliados.

En este marco, Robles ha trasladado al comandante de la fragata, el capitán Gabriel Pita da Veiga, su reconocimiento por el "enorme" esfuerzo realizado para el traslado en tiempo "récord" desde el mar Báltico hasta la zona de operaciones.

"Una vez más, la Armada española está donde tiene que estar, dejando muy alto el pabellón de España", ha asegurado la ministra, que ha incidido en la "difícil coyuntura internacional" y en el papel de España como un socio "serio, fiable y comprometido" con sus aliados.

MISIÓN EN EL MARCO DE LA OTAN

La fragata participa en una misión encuadrada en la Estrategia de Disuasión y Defensa de la OTAN, proporcionando protección al portaaviones 'Charles de Gaulle' y operando junto a navíos de Francia, Italia y Países Bajos.

Inicialmente, su despliegue estaba previsto para participar en el ejercicio 'Steadfast Dart 26' en aguas del Báltico y del mar del Norte. Sin embargo, tras el ataque sufrido en Chipre en el contexto del conflicto en Oriente Próximo, se decidió prolongar su permanencia con el grupo naval en el Mediterráneo oriental, donde ha desarrollado labores defensivas, de seguridad y protección.

Por su parte, el comandante de la 'Cristóbal Colón' ha señalado que los 186 integrantes de la dotación, compuesta por 155 hombres y 31 mujeres, se encuentran todos con "la moral muy alta y totalmente comprometidos con la defensa del territorio europeo".

En la videoconferencia también ha participado el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

FRAGATA 'CRISTÓBAL COLÓN'

La fragata 'Cristóbal Colón', perteneciente a la clase F-100, cuenta con "un diseño moderno y capacidades destacadas" que le permiten desempeñar misiones de disuasión y defensa, gestión de crisis, seguridad marítima y proyección exterior.

A nivel internacional, participa habitualmente en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2) y en la operación 'Sea Guardian', también bajo mando de la Alianza Atlántica.