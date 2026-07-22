La Fuerza de Infantería de Marina desplegada en Rumanía evalúa su capacidad de reacción ante una situación de crisis. - EMAD

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza de Infantería de Marina desplegada en Rumanía ha participado en un ejercicio táctico diseñado para evaluar la capacidad de reacción y despliegue del grupo de combate desplegado en el flanco este de la OTAN, liderado por Francia, en un entorno operativo de alta intensidad y ante una situación de crisis.

El ejercicio 'Eagle Arrow', en el que han participado tropas francesas y belgas y que se ha extendido durante varios días, comenzó con la activación de una alarma que simulaba una situación de crisis. Esto obligó al batallón a iniciar, de forma inmediata, los procedimientos de alistamiento y despliegue.

En menos de 48 horas se alcanzó la zona designada, las unidades ocuparon sus posiciones y comenzaron la organización del dispositivo defensivo. Además, se restringió el empleo de radios y sistemas de información y comunicaciones con el objetivo de priorizar los procedimientos alternativos de mando y control, según ha explicado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Las secciones llevaron a cabo patrullas diurnas y nocturnas para garantizar la seguridad de perímetro, controlar los accesos y detectar posibles amenazas. Estas actividades han permitido reforzar la coordinación entre binomios y equipos, la capacidad de liderazgo de los mandos y la aplicación de técnicas, tácticas y procedimientos propios de la Infantería de Marina en un entorno operativo exigente.

LA CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA

La Fuerza de Infantería de Marina española contribuye al Multinational Battle Group de la OTAN con un subgrupo táctico mecanizado con unidades de apoyo de combate y un elemento logístico nacional, lo que incluye a más de 200 militares provenientes de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada'.

Entre los principales medios aportados por España a esta unidad multinacional de la OTAN, destacan los Piranha IIIC 8x8, un vehículo blindado versátil y altamente adaptable que ofrece una combinación equilibrada de movilidad, así como vehículos de alta movilidad táctica (VAMTAC) equipados con el misil contra carro Spike o morteros de 81mm y VAMTAC.

Además, entre otras capacidades, cuenta con un destacamento RPAS (Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia), una unidad que se caracteriza por sus capacidades y equipo especializado en obtención de información.