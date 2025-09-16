El Gobierno aprueba la orden de ejecución para la construcción de los dos buques para la Armada por 700 millones

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la orden de ejecución para el diseño y la construcción de los dos buques de acción marítima (BAM) para la Armada por más de 716 millones de euros.

Será Navantia la que diseñe y construya los buques en su astillero en Puerto Real (Cádiz), según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero el viernes. El plazo otorgado finaliza el 30 de noviembre de 2029.

El Gobierno explica que pretende mantener la capacidad de contribución de la Armada al Núcleo de Fuerza Conjunta (NFC) y la eficacia de las operaciones de vigilancia y seguridad marítima, así como la capacidad de respuesta ante otras situaciones operativas que pudiesen surgir.

Montero detalló que el contrato supondrá en torno a 2.000 empleos directos e indirectos, además de una carga de trabajo asegurada para los astilleros hasta 2030.