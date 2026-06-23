El Gobierno autoriza ayudas urgentes para desarrollar sistemas de misiles aeronavales

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la presentación del programa IN+DEF, de apoyo a la industria de defensa, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto destinado a la concesión de préstamos a varias empresas para el desarrollo tecnológico e industrial de programas de modernización de sistemas de misiles en el ámbito aeronaval.

Según se recoge en las referencias del Consejo de Ministros celebrado este martes, la iniciativa se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa impulsado desde 2025, que busca reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas ante el nuevo contexto geopolítico.

El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, justifica la urgencia de este procedimiento administrativo en "la necesidad de acelerar la puesta en marcha de estos programas estratégicos, tanto para garantizar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas como para cumplir compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa".

De este modo, la declaración de urgencia implica una "reducción de los plazos administrativos, la supresión de consulta pública previa, y una tramitación ágil".

Asimismo, señala que el acuerdo responde a "razones de interés público, económico y estratégico", permitiendo canalizar de forma rápida la financiación hacia empresas seleccionadas por el Ministerio de Defensa para desarrollar tecnologías clave en el ámbito de los misiles aeronavales.

En 2026 se prevé el lanzamiento de nuevos programas de modernización, cuya financiación corresponde al Ministerio de Industria y Turismo, en coordinación con el Ministerio de Defensa, según el acuerdo de colaboración actualizado en marzo de 2026.