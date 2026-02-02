El 'Isla de León' se despliega en Ceuta y el Estrecho: "El objetivo es discernir lo rutinario de lo sospechoso"

El patrullero 'Isla de León'. - ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (EMAD)

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de vigilancia en zona 'Isla de León' se ha desplegado en aguas de Ceuta y el Estrecho para "reforzar la seguridad" en operaciones de presencia naval, vigilancia marítima y control de los espacios de interés permanente en las plazas españolas del Norte de África.

Esta nueva misión, que se prolongará hasta este domingo, se desarrolla en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) de las Fuerzas Armadas, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado. Durante este tiempo, el buque, que cuenta con una dotación de diez marinos, permanecerá integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

El objetivo principal de estas patrullas es garantizar la seguridad en los espacios de interés permanente en aguas de Ceuta y de las plazas españolas del Norte de África. "El objetivo de esta operación es realizar patrullas para conseguir tener un conocimiento amplio del entorno marítimo, un aspecto clave para discernir qué es lo rutinario de lo sospechoso" ha explicado el comandante del buque, teniente de navío Francisco Javier Morales Yedra.

Para ello, la dotación del 'Isla de León' trabaja de forma coordinada con otros organismos públicos con competencias en el mar, tales como el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Salvamento Marítimo.

El Mando Operativo Marítimo (MOM), con sede en Cartagena y bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, es el encargado del planeamiento y seguimiento de estas operaciones de soberanía nacional.

Estas actividades forman parte de la estructura de Mandos Permanentes de las Fuerzas Armadas, en las que también participan los mandos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC). Actualmente unos 850 militares se encuentran involucrados diariamente en este tipo de operaciones de vigilancia y protección integral del territorio nacional.