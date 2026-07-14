El jefe de la misión de España en Turquía: "La situación es de calma inestable en este tablero geopolítico"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una videoconferencia con las misiones en Irak y Turquía. - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del contingente español integrado en la misión de la OTAN en Turquía, teniente coronel Leonardo Toledo, ha advertido este martes de que la situación en el tablero geopolítico actual es de "calma inestable".

Así lo ha hecho en el transcurso de una videoconferencia con la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que Estados Unidos e Irán hayan suspendido el alto el fuego acordado a finales de junio en el marco de la escalada bélica desatada por los ataques lanzados por Washington y Tel Aviv contra Teherán en febrero.

España participa en la misión de la OTAN en Turquía desde 2015 con una batería 'Patriot' desplegada en la Base Aérea de Incirlik. El contingente, formado por 138 militares, ha adaptado sus cometidos tras el ataque de febrero, y ha ampliado su espectro de defensa para garantizar la protección del espacio aéreo aliado. Como consecuencia de los ataques, se han desplegado medios antiaéreos turcos y una 'Patriot' estadounidense.

Precisamente, el teniente coronel ha detallado que "los militares estadounidenses quedaron sorprendidos" con el sistema español y han agradecido su labor al contingente. En esta línea, ha afirmado que la monitorización es continua, a pesar de que desde el alto el fuego no ha habido lanzamientos que afectaran a territorio turco.

De su lado, Robles ha asegurado que la misión de la OTAN en Turquía es "muy importante, tanto por lo que implica como por lo que tiene de simbólico: el compromiso de España en un lugar muy difícil en el ámbito de la defensa antiaérea".

Asimismo, desde la sede del Ministerio de Defensa, ha asegurado que a Ankara "le da mucha seguridad" la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en el país. "Siempre es un orgullo ver el esfuerzo y la dedicación de España", ha indicado, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

LA MISIÓN DE LA OTAN EN IRAK

La ministra también ha conectado con la misión de la OTAN en Irak (NMI, por sus siglas en inglés), reiterando el "firme" compromiso de España con la protección del flanco este y Oriente Próximo, una región crítica para la seguridad euroatlántica.

La OTAN reubicó en Nápoles, sede del Mando Conjunto Aliado, al personal de la misión que permanecía en Irak a finales de marzo, habida cuenta de que ese país estaba bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán. España evacuó a doscientos militares del país.

El núcleo del mando está integrado por 66 efectivos, de los que 23 son españoles, y mantiene su capacidad de asesoramiento y planificación bajo el mando del teniente general Ramón Armada. Durante la videollamada con Robles ha sostenido que España seguirá manteniendo el apoyo operativo a la NMI.