Kreab lanza el área de Defensa, una unidad especializada que dirigirá Nacho G. Pandavenes

Nacho G. Pandavenes, nuevo director del área de Defensa en Kreab España - KREAB ESPAÑA

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora de comunicación y asuntos públicos Kreab ha anunciado la creación del área de Defensa --una unidad especializada dentro de su división de Comunicación Corporativa-- que liderará Nacho G. Pandavenes.

Según ha trasladado este lunes Kreab en un comunicado, el nuevo espacio se ha diseñado con el objetivo de "ofrecer servicios integrales que combinan estrategia y ejecución", tales como "planificación estratégica de la comunicación institucional y corporativa, gestión de crisis en entornos sensibles, comunicación de riesgos y manejo mediático".

Con la incorporación de Nacho G. Pandavenes como director de esta nueva línea de trabajo y la puesta en marcha del área de Defensa, Kreab busca "reforzar su posicionamiento en España ampliando su capacidad para acompañar a clientes en entornos sensibles con equipos especializados".

"Me incorporo a Kreab con ilusión ante el reto de liderar el área de Defensa. Contar además con todo el despliegue del departamento de Comunicación Corporativa de Kreab nos asegurará actuaciones con máxima, precisión, rapidez y confidencialidad, que son las que requiere este sector", ha expresado Nacho G. Pandavenes.

Por su parte, Pablo Zamorano, 'managing partner' de Kreab España, explica que este nuevo espacio dentro de la consultora pretende "ofrecer respuestas específicas y coordinadas en comunicación institucional y corporativa" ante "la creciente complejidad del entorno geopolítico".

"La experiencia de Nacho G. Pandavenes sumada al excelente trabajo de nuestro equipo de Comunicación Corporativa, nos dota de una propuesta diferencial para proteger la reputación de nuestros clientes en un sector tan sensible", ha reivindicado Zamorano.

NACHO G. PANDAVENES, NUEVO DIRECTOR DE DEFENSA

Tal y como detallan desde Kreab, el nuevo director del área de Defensa aporta más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la comunicación y una alta especialización en defensa.

A lo largo de su carrera, Nacho G. Pandavenes ha desempeñado cargos de responsabilidad en el ámbito corporativo e institucional, entre ellos director editorial en Grupo IDS --especializada en los sectores de defensa, seguridad y espacial-- y director del área de Defensa en la agencia creativa Indie.

También ha liderado funciones de comunicación en el sector industrial y cuenta con experiencia formando a portavoces en distintas ramas de las Fuerzas Armadas y en compañías del sector.

"No sólo aporta conocimiento técnico, sino también metodología práctica para preparar a equipos ante situaciones de alta exigencia mediática y comunicativa", celebran desde Kreab.