Militares votan por correo desde los países en los que se encuentran en misiones internacionales para las elecciones generales del 29 de noviembre - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.500 militares embarcados en buques de la Armada, en unidades terrestres o aéreas que se encuentran en misiones internacionales han votado por correo en los últimos días para las elecciones generales del 29 de noviembre, una cifra de participación que desde el Ministerio de Defensa describen como "muy alta".

Según informa la cartera que dirige Margarita Robles en un comunicado, la coordinación de las votaciones ha recaído en la Dirección General de Personal (DIGENPER) del Ministerio de Defensa, tras la publicación de la convocatoria electoral en el Boletín Oficial del Estado y en en colaboración con el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el Mando de Operaciones (MOPS) y los Cuarteles Generales de Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio y Armada.

Además, indican que han contado también con el apoyo de la Embajada de España en distintos países, como ha sido el caso de la votación del equipo de Oficiales de Enlace (OFEN) que se encuentran desplegados en Dakar (Senegal).

En el caso de los militares integrados en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) han ejercido el voto tanto el personal de la Brigada Líbano (BRILIB) XLV, como los miembros de la BRILIB XLVI, así como los militares españoles desplegados en otras distintas posiciones y los que se encuadran en el Cuartel General de UNIFIL en Naqoura.

En el caso de los buques de la Armada, la recogida del voto se ha efectuado durante su escala en puerto. El Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) 'Patiño', la fragata 'Blas de Lezo' y el cazaminas 'Turia', integrados en los Grupos Marítimos Permanentes de la OTAN en el mar Mediterráneo, han votado en los puertos de Atenas, El Pireo (Grecia) y Aksaz (Turquía), respectivamente.

El voto de la dotación del Buque de Acción Marítima (BAM) 'Meteoro', en Presencias Marítimas Coordinadas en el golfo de Guinea, se recogió en Libreville (Gabón) mientras que los del personal embarcado en la fragata 'Santa María' fue durante su escala en Port Victoria (Seychelles).

Asimismo, el personal de enlace designado por EMAD, MOPS y Cuarteles Generales de los Ejércitos y Armada se trasladaron a zona de operaciones para facilitar la votación y transportaron vía aérea los votos hasta España.

UN PROCEDIMIENTO SIMILAR A LA VOTACIÓN POR CORREO ORDINARIA

A diferencia de la votación presencial ordinaria en un colegio electoral, el procedimiento para el personal desplegado en operaciones en el exterior se articula de "forma análoga" al voto por correo. Según explica el Ministerio, un representante comisionado por la cartera de Defensa se desplazó hasta las zonas de operaciones portando la documentación electoral nominal de los solicitantes.

En primer lugar, la Dirección General de Personal remitió con carácter de urgencia los listados del personal embarcado y en operaciones que estuviera interesado en ejercer el derecho a voto a la Oficina del Censo Electoral (OCE), no más tarde del décimo día anterior a la votación.

Posteriormente, la OCE comunicó a la Delegación Provincial del Censo Electoral respectiva el listado correspondiente a esa provincia, así como, por provincias, los datos del personal solicitante a las delegaciones y subdelegaciones de Defensa.

El personal de las delegaciones y subdelegaciones de Defensa, previamente acreditado por el Ministerio de Defensa ante cada Delegación Provincial de la OCE, trasladó la documentación necesaria para ejercer el voto por correo a Dirección General de Personal.

El personal de enlace designado por el EMAD, MOPS y los Cuarteles Generales de los Ejércitos y Armada llevó esta documentación a la zona de operaciones. Y, posteriormente, los votos emitidos fueron trasladados hasta España.

Una vez recibidos los votos en territorio nacional, el procedimiento finaliza cuando la Dirección General de Personal entrega la documentación en Correos, quienes se encargan de remitirlos a las mesas correspondientes.