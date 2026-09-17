El Ministerio de Defensa llama a las empresas a que aspiren a liderar la industria de defensa europea y global

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, interviene durante la III edición de 'Diálogos para la Seguridad', en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha pedido este jueves a las empresas de seguridad y defensa que aspiren a liderar la industria a nivel europeo y global, en un momento de incremento de la inversión que el Ministerio de Defensa quiere "constante y sostenido".

Durante su intervención en la jornada 'Diálogos para la seguridad', organizada por 'El País' en el CESEDEN, en Madrid, Valcarce se ha congratulado por el esfuerzo inversor del Gobierno en materia de defensa y seguridad, que este año ha alcanzado el 2% del PIB comprometido con la OTAN, y ha garantizado que el Ministerio de Defensa no ve esta cifra "como una meta de llegada" sino como "la consolidación de un flujo constante" de inversión.

Defensa cree que "un pico de inversión no sirve" y aboga por que sea "constante y sostenida". En este sentido, ha incidido en que el porcentaje del 2% es un "escenario de gasto claro" y referenciarlo de esta manera es "fundamental y transparente". El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado subir hasta el 5% que aceptó la OTAN tras las presiones de Donald Trump porque considera que la cifra actual permite a España cumplir con los compromisos adquiridos con la Alianza.

ES NECESARIO COMPETIR

En este escenario, Valcarce ha aludido a las empresas. La secretaria de Estado ha insistido en que el modelo del Ministerio de Defensa pasa por apostar por grandes campeones nacionales, y ha llamado a ir más allá y que "aspiren a liderar la industria de defensa europea y global".

"Pero para eso hay que competir, y ahí no está solo la empresa tractora, sino pymes y toda la cadena de valor", ha explicado. Además, ha recordado que la reindustrialización de España redunda en puestos de trabajo, resiliencia estratégica y más capacidades para la defensa.

La secretaria de Estado también ha pedido "abordar de forma integral" la resiliencia de las cadenas de suministro. "No habrá industria de defensa que sea competitiva en Europa sin la garantía de acceso a materias fundamentales y tecnologías críticas", ha avisado.

Para exportar es necesario que la producción llegue a tiempo y, a juicio de Valcarce, este es el "gran problema" al que tienen que enfrentarse la industria europea. En esta línea, cree "fundamental" el acceso a tierras raras. "Que no se conviertan en un cuello de botella que paralice nuestra capacidad defensiva", ha reclamado.