Moncloa explica al Congreso si hubo interferencias chinas y rusas en Inteligencia y cómo dejar depender de Israel

Archivo - La directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, comparece en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno informará este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional (Congreso-Senado) de la detección de interferencias chinas y rusas en la Inteligencia española y del impacto de la desconexión con Israel en la seguridad nacional, entre otros asuntos.

Previsiblemente acudirá la directora de Seguridad Nacional, la general Loreto Gutiérrez, para informar, a petición del PP, sobre las medidas del Gobierno para garantizar a los socios de la OTAN que "no existen interferencias externas que comprometan la seguridad compartida y la confianza en los canales de intercambio de Inteligencia".

Los 'populares' elevan esta pregunta a Moncloa después de que los líderes de las comisiones de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses, dos parlamentarios republicanos, pidieran a la Administración de Donald Trump que limitaran la Inteligencia que comparten con España por un contrato firmado por el Gobierno con la compañía china Huawei. "Posibles vínculos del Ejecutivo con actores ligados a Rusia y China", denuncia el PP.

El Gobierno, que rescindió aquel contrato en verano de 2025, ha defendido en ocasiones anteriores la adquisición de tecnología proporcionada por Huawei porque "no existe ningún riesgo de seguridad ni de espionaje".

En la misma línea, los 'populares' se interesarán por si el Gobierno tiene constancia "de la creación de redes de influencia en las altas esferas del Gobierno para ejercer presión sobre temas de especial vulnerabilidad o interés". El Departamento de Seguridad Nacional ya ha advertido en informes sobre operaciones de influencia y espionaje por parte de Moscú y Pekín, que buscan infiltrarse en altas esferas del poder político, económico y de seguridad nacional.

Por otro lado, Gutiérrez, que forma parte del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, tendrá que pronunciarse, también a petición del PP, sobre el impacto que tendrá para la seguridad nacional la rescisión de varios contratos de material de seguridad y defensa con Israel, en virtud del embargo aprobado como parte del paquete de medidas para presionar al Estado hebreo para que para "el genocidio" en la Franja de Gaza.

Antes del veto a Israel, el Ministerio de Defensa había admitido "dependencia" de cierto material de Inteligencia, de equipamiento o tecnología, pero la idea pasaba por sustituirlo paulatinamente sin perjuicio a las capacidades de las Fuerzas Armadas con productos diseñados aquí o procedentes de terceros países. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dio por concluido el vínculo industrial con Tel Aviv en el ámbito de la defensa a finales de 2025.

UCRANIA Y EL SATÉLITE MILITAR INUTILIZADO

Además, el PP quiere saber los motivos por los que España no ha participado en las reuniones de alto nivel sobre la guerra de Ucrania en diciembre de 2025 y el pasado enero.

Por otro lado, los 'populares' se interesarán por los planes del Gobierno para sustituir el satélite de comunicaciones militares SpainSat NG II, dañado irreversiblemente tras el impacto de una partícula espacial.

El Ministerio de Defensa y la rama militar de Hispasat, Hisdesat --controlada por Indra--, han puesto en marcha el proceso para construir un satélite igual al dañado, lanzado en octubre de 2025. Mientras, las comunicaciones satelitales de las Fuerzas Armadas están garantizadas, según confirmaron las partes, porque el SpainSat NG II no había entrado aún en actividad.

Además, la general Gutiérrez se pronunciará sobre "si el nivel de respaldo ofrecido a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ha sido proporcional a la responsabilidad institucional que representaba o está condicionado por los equilibrios políticos con formaciones independentistas". Esteban está imputada por el presunto espionaje con el software israelí Pegasus a personas del entorno independentista catalán.

Por último, el PP preguntará a Seguridad Nacional qué información maneja sobre el hundimiento del carguero 'Ursa Major' de la naviera Oboronlogistika y bandera rusa, acaecido en la noche del 23 de diciembre de 2025 a 60 millas náuticas de Cartagena, así como de las circunstancias del referido naufragio.