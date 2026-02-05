La OTAN evalúa la capacidad de España para comandar la Fuerza de Reacción aliada

Archivo - Bandera de la OTAN. - Daniel Naupold/dpa - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha iniciado un proceso para evaluar y, en su caso, certificar que España tiene la capacidad de comandar la Fuerza de Reacción de la Alianza Atlántica (ARF, por sus siglas en inglés).

La ARF es una fuerza conjunta, multinacional, multidominio y de alta disponibilidad que puede desplegarse con muy poca antelación para llevar a cabo una amplia gama de tareas. Surge como resultado de la guerra de Ucrania, cuando los aliados tuvieron que actualizar sus procesos para reaccionar con la rapidez que precisan los conflictos actuales.

Según ha informado el comandante Pedro Soriano en rueda de prensa desde el Centro de Situación del Ejército de Tierra (CESET), España se ha postulado para comandar la ARF en 2028. Actualmente, es Italia la que está al frente de esta fuerza de la OTAN, desde julio de 2025, y la relevará Francia desde junio de este año.

La OTAN comenzó el proceso de evaluación y certificación para que el Cuartel General de la División 'Castillejos' asuma el mando de la ARF la semana pasada, ha informado el comandante Soriano, que ha expresado su deseo de que España concluya este proceso de forma satisfactoria.

Nuestro país no compite con ninguna otra nación, puesto que ninguna otra se ha postulado, y el comandante Soriano cree que las posibilidades de que España lo logre están "al 99,9%".

Entre otras labores, si España asume el mando de la ARF, tendrá la misión de organizar el 'Steadfast Dart', el mayor ejercicio anual de la OTAN para reforzar la disuasión y proyectar capacidades de la Alianza Atlántica en el flanco este ante Rusia.