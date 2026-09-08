Un patrullero español vigila a un buque ruso que navegaba por el estrecho de Gibraltar

El patrullero 'Tagomago' monitoriza un buque ruso que escoltaba a dos mercantes también rusos en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. - EMAD

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de vigilancia de zona 'Tagomago' ha monitorizado a un buque ruso que navegaba escoltando a dos mercantes también rusos por el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, según ha informado este martes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD ha precisado que se trataba de un buque de desembarco anfibio perteneciente a la Flota del Báltico de la Marina rusa y que la vigilancia se enmarca en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión que la Armada lleva a cabo de forma permanente en los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

El comandante del 'Tagomago', el teniente de navío Miguel López Garay, ha destacado que las operaciones "contribuyen directamente al conocimiento del entorno marítimo y a la disuasión frente a posibles amenazas en la mar".