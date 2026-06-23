Polonia comprará a Airbus en España aviones cisterna MRTT para sus Fuerzas Armadas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Defensa Nacional de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, durante una reunión, en el Ministerio de Defensa, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Polonia comprará a Airbus en España varios aviones cisterna MRTT para sus Fuerzas Armadas, según ha informado este martes el viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

En una declaración posterior a su encuentro con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro polaco ha trasladado la determinación de su Gobierno de "no retrasar más" la adquisición de estas aeronaves, capaces de reabastecer en vuelo, transportar hasta 300 soldados y configurar cabinas para evacuación médica. Polonia los financiará con el mecanismo SAFE de la Unión Europea.

La planta de Airbus en Getafe se encarga de transformar aviones de pasajeros en este tipo de aviones cisterna. El ministro no ha precisado el número de aviones a adquirir, pero fuentes conocedoras de los planes del Gobierno polaco hablan de cuatro.

Las mismas fuentes avanzan que España estudia ceder a Varsovia su turno para recibir un MRTT, habida cuenta de que a ellos les urge. Es decir, Madrid daría a Polonia su turno en la cola.

Kosiniak-Kamysz ha agradecido al Ministerio de Defensa y a la industria española su apoyo, y ha resaltado que España es un socio comprometido con la seguridad de los aliados.

De su lado, Robles ha apuntado la "urgencia" de los polacos para tener aviones MRTT y ha declarado la intención del Ministerio de Defensa de trabajar con Varsovia para que así sea. "Vamos a trabajar conjuntamente", ha reafirmado. Además, ha asegurado que España continuará invirtiendo en defensa y seguridad para fomentar la autonomía estratégica de Europa.