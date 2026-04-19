El PP lleva al Congreso una petición al Gobierno para garantizar la seguridad de los soldados desplegados en Líbano

Un vehículo de la FINUL en el sur de Líbano - FINUL

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Congreso debate y vota este lunes una iniciativa impulsada por el PP que reclama al Gobierno que garantice los recursos necesarios para que los soldados desplegados en el marco de la misión de la ONU en Líbano puedan desempeñar su labor de manera "eficaz y segura".

En una proposición no de ley, recogida por Europa Press, los 'populares' ponen el foco en la difícil situación que los aproximadamente 10.000 efectivos desplegados en la misión, de los que alrededor de 650 son españoles, viven desde el recrudecimiento de la violencia en Oriente Próximo tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, reclama al Gobierno "proporcionar los recursos necesarios para garantizar que los soldados desplegados en Líbano puedan desempeñar su labor de manera eficaz y segura mientras el Ejército español siga en la misión".

Los soldados que integran la misión, cuyo mandato finaliza en diciembre de este año, pasan su tiempo frecuentemente bunkerizados, en medio de los ataques cruzados entre el Ejército hebreo y el partido-milicia chií Hezbolá.

LA POLÉMICA DEL CONTROL DE TRÁFICO

También la operación es objetivo de ataques por parte de Israel. De hecho, un 'casco azul' de nacionalidad española fue retenido durante una hora hace dos semanas por personal del Ejército israelí, que ejerció violencia contra el soldado, según ha revelado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Precisamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, protagonizó la polémica tras menospreciar ese incidente. Dijo que ella había estado en controles de tráfico que la habían tenido más tiempo "retenida".