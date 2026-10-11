Los reyes presiden un desfile del 12 de octubre con sabor electoral antes de su esperado viaje a Ceuta y Melilla

Archivo - Acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden este lunes el tradicional desfile militar que acoge Madrid para conmemorar el Día de la Hispanidad y que este año tendrá lugar poco antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y en vísperas de la visita de sus majestades a Ceuta y Melilla. Este año, participan un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.

Los monarcas y la princesa de Asturias llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado.

Este año, han excusado su asistencia los presidentes autonómicos Juanma Moreno (Andalucía); María Chivite (Navarra); e Imanol Pradales (País Vasco).

EL RECORRIDO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

La parada militar se realizará a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón. Es el cuarto año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

El programa del acto no ha variado respecto a años anteriores. Tras la llegada de los Reyes, se les rendirán honores militares y Felipe VI recibirá las novedades del jefe de Batallón de Honores y les pasará revista. Después, los monarcas saludarán a las autoridades.

Concluido el saludo, tendrá lugar el salto paracaidista frente a la tribuna real con la bandera de España a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). Los componentes de la PAPEA que saltan este año son el sargento 1º Pablo García Matanza y el cabo 1º José Antonio Lago Rubio. Ambos componentes tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo.

El cabo 1º Lago, de origen murciano, portará la enseña nacional, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Es el actual campeón de España en la disciplina de Precisión y Aterrizaje y acaba de clasificarse en esta disciplina en una competición internacional celebrada en Suiza, ocupando la primera posición en la categoría máster. Cuenta con más de 12.500 lanzamientos paracaidistas y por su trayectoria, experiencia y habilidad ha sido designado nuevamente 'entrenador' de la PAPEA en enero de 2026.

De su lado, el sargento primero Matanza, de origen gallego, que actúa como guía, ha sido componente tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo como de la Selección Nacional Civil de Paracaidismo. Destaca la reciente medalla de oro que consiguió en la Clasificación Absoluta por Equipos, en el 58º Campeonato Nacional Militar de Paracaidismo celebrado en abril de 2026.

Entró en la patrulla acrobática en 2019 y cuenta con un acervo de más de 4.000 lanzamientos paracaidistas. Ya saltó con la enseña nacional en el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) de este año, celebrado en Vigo.

LA FORMACIÓN MIRLO YA NO ES NOVATA

A continuación, se izará la bandera y se llevará a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España. Después, tendrá lugar el sobrevuelo de la Formación Mirlo, que sustituyó a la Patrulla Águila el año pasado, habida cuenta de su extinción debido a la 'jubilación' de los aviones que volaban, los C-101, retirados tras 40 años de servicio en el Ejército del Aire.

La Formación Mirlo, compuesta por cinco aviones e instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, vuela con la nueva aeronave de formación de los aviadores, el Pilatus PC-21. En esta ocasión, las aeronaves no llevan incorporado el sistema que expulsa humo blanco.

Tras esta, arrancará el desfile aéreo. Participan 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 de transporte, incluida la del salto paracaidista, y 32 helicópteros, repartidos en 18 formaciones.

UNA CABRA DE DOS AÑOS Y LOS NUEVOS 8X8

A continuación se iniciará el desfile terrestre. Se exhibirán 128 vehículos, como acorazados o vehículos pesados de intervención, 39 motos, 286 caballos, cinco perros y la mascota del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión, una cabra de dos años llamada 'Babieca'.

Como novedad, los asistentes podrán ver por primera vez tres vehículos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra. En concreto, se exhibirán dos de estos blindados en su versión de Infantería (VCI) y uno en su versión de Zapadores (VCZAP) pertenecientes a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión (BRILEG). No es la primera vez que estos vehículos desfilan en una parada militar. Ya se exhibieron dos en la celebrada para conmemorar el DIFAS este año en Vigo.

El programa de los 8x8 ha generado tensiones entre el Ministerio de Defensa y el consorcio de empresas Tess Defence, encargado de su desarrollo, debido a los sucesivos retrasos de las entregas de las unidades y diversas deficiencias técnicas.

El departamento que dirige Margarita Robles ha exigido repetidamente al consorcio --controlado por Indra y participado por Santa Bárbara, Sapa y Escribano-- el cumplimiento de los plazos y ha advertido de posibles sanciones y multas millonarias. A finales de septiembre, Tess Defence entregó al Ejército de Tierra un nuevo lote y ha alcanzado ya el centenar de unidades entregas de las casi 350 previstas.

En total, 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil participarán con uniformidad de gala en la parada militar. De ellos, 3.850 son hombres y 530 son mujeres.

Al finalizar, los Reyes saludarán a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, se despedirán y se arriará la bandera nacional. Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el resto de autoridades se trasladarán a la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real.

BESAMANOS Y RECEPCIÓN EN PALACIO

La atención se trasladará a continuación al Palacio Real, donde como cada año los Reyes ofrecen una recepción con motivo de la Fiesta Nacional. Será la cuarta recepción de este tipo en la que participa la princesa Leonor. Se espera que desfilen --con algunos descansos entre medias-- unos mil invitados en el tradicional besamanos.

Como cada año, el Palacio Real dará cita a las más altas instancias del Estado, empezando por el presidente del Gobierno y la práctica mayoría de los ministros, así como los presidentes de Congreso y Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, entre otros.

Como novedad, Felipe VI y Letizia han invitado a representantes de la sociedad civil ceutí y melillense. Igualmente, se espera una nutrida representación de empresarios y personalidades del mundo de la cultura y la ciencia, con galardonados con algunos de los premios más prestigiosos a nivel nacional. Y, como viene siendo costumbre, acudirán algunas personas que han participado en actos de la Familia Real a lo largo del año.