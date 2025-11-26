Rheinmetall y Heckler & Koch se alían para mejorar la producción de pistolas y fusiles en los países nórdicos

Archivo - (I-D) El Vicepresidente De Ventas Y Marketing De Heckler & Koch, Markus Fitterling, Y El Vicepresidente De Ventas De Rheinmetall Nordic, Espen Hoilund. - RHEINMETALL/HK - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rheinmetall y el fabricante alemán de pistolas y fusiles Heckler & Koch han suscrito una alianza estratégica para mejorar la producción de armas pequeñas y de sus accesorios en los países nórdicos a fin de satisfacer la "creciente demanda" de los clientes de la región, según han informado ambas empresas en un comunicado conjunto.

De este modo, las compañías combinarán sus fortalezas para satisfacer el aumento de la demanda y garantizar la entrega y la calidad de los productos.

"Ambas organizaciones son reconocidas por su confiabilidad de primer nivel y esta alianza refuerza ese estándar. La calidad sigue siendo una prioridad compartida y este compromiso mutuo es la base del acuerdo. La colaboración también establece un marco sólido para respaldar el desarrollo de nuevos productos, garantizar la entrega puntual e impulsar un mayor crecimiento del mercado", han destacado.