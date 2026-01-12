Rheinmetall suministrará cinco vehículos de combate Lynx a Ucrania por valor de diez millones, financiados por Alemania

Archivo - Rheinmetall. - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La armamentística alemana Rheinmetall suministrará cinco vehículos de combate Lynx a Ucrania por valor de diez millones, los cuales serán financiados por Alemania, según ha indicado en un comunicado este lunes la compañía.

En concreto, se trata de sistemas adicionales para la defensa nacional del país eslavo, que recibirá estos primeros vehículos de combate de infantería Lynx KF41 a principios de 2026, habiéndose firmado el contrato en diciembre del pasado año.

Así, Rheinmetall ha explicado que la decisión a favor del Lynx KF41 se tomó tras realizar "exhaustivas pruebas" del vehículo de combate de infantería (IFV) de última generación, los cuales contarán con la torreta Lance para dos personas y se configurarán específicamente para las fuerzas armadas de Ucrania.

Igualmente, la firma ha señalado que el siguiente paso es adquirir lotes adicionales, incluida la producción en Ucrania. "Agradecemos la confianza que Ucrania ha depositado en nosotros", ha declarado el director general de Rheinmetall, Armin Papperger, que ha añadido que también quieren dar las gracias al Gobierno alemán "por su apoyo".

Entrando al detalle de las características del vehículo, la germana ha indicado que la familia de vehículos de combate Lynx KF41 se ha desarrollado para satisfacer las necesidades "actuales y futuras", ya que es sinónimo de "máxima modularidad".

"Gracias a su arquitectura electrónica abierta y al mayor volumen interior protegido de su clase, el vehículo ofrece un potencial de crecimiento excepcional para futuras tecnologías y perfiles de misión", ha explicado Rheinmetall, que ha comentado asimismo que este modelo combina movilidad con la máxima seguridad, ya que cuenta con un concepto de peso escalable, un sistema de propulsión altamente eficiente y una tecnología de protección de última generación.