Robles agradece su labor a los militares desplegados en Letonia antes de su relevo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión por videoconferencia con el mando del contingente español en Letonia. - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este lunes una videoconferencia con el contingente desplegado en Letonia dentro del Grupo de Combate Internacional bajo mandato de la OTAN para agradecer su "importante papel" antes de su relevo, previsto para este sábado.

"Aunque en las últimas semanas estemos todos muy pendientes de la situación en Líbano y Ucrania, no nos olvidamos del importante papel que realizan en esta misión, en estos tiempos convulsos y complicados, su labor en los países bálticos es digna de mención", ha dicho la ministra, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Por la profesionalidad con la que trabajan se han ganado el cariño y el reconocimiento de Letonia", ha agregado, antes de resaltar que también se lo han ganado porque el español es el segundo contingente más numeroso en Letonia.

El teniente coronel que ostenta el mando del contingente, Jesús Abad, ha informado a la ministra sobre el trabajo de los militares, cuyos esfuerzos "se concentran en la identificación, seguimiento e identificación de drones". Este trabajo se traduce en "una experiencia muy enriquecedora" y que "genera un nivel de aprendizaje que hace crecer" a las Fuerzas Armadas.

La operación Flanco Este Letonia XVIII está formada con unidades de la Brigada 'Guadarrama' XII, como unidad base generadora, así como con personal perteneciente a la Brigada Logística y Mando de Artillería de Campaña, entre otras. Se trata de más de 800 efectivos. En cuanto a los medios aportados por España, incluyen unidades mecanizadas, piezas de artillería de campaña y elementos de apoyo logístico, además de una unidad de defensa antiaérea.