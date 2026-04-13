Robles coordina con su homólogo ucraniano nuevos envíos de material de defensa y reafirma el apoyo de España

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene en un encuentro informativo con periodistas, en el Ministerio de Defensa, a 10 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado el apoyo de España a Ucrania en una videoconferencia con su homólogo, Mykhailo Fedorov, y le ha trasladado que el Gobierno continúa "trabajando en nuevos proyectos" para este año con "especial atención" en "capacidades prioritarias como la defensa antiaérea, la munición de artillería y los sistemas no tripulados".

En la reunión telemática, que se enmarca dentro de los "contactos periódicos" de ambas Administraciones, han repasado "la evolución del apoyo español a Ucrania" así como "las principales líneas de cooperación para los próximos meses" y la coordinación en materia militar, adaptada a las necesidades "más urgentes", según un comunicado del Ministerio de Defensa recogido por Europa Press.

"Es una guerra cruel y muy dura", ha afirmado la ministra y ha pedido que la guerra en Oriente Medio no haga olvidar "lo que se vive en Ucrania desde hace cuatro años".

Robles ha reafirmado al titular de Defensa ucraniano el compromiso del Ejecutivo español de destinar "mil millones de euros a la asistencia militar a Ucrania" este año y "la voluntad de seguir impulsando la cooperación entre las industrias de defensa de ambos países". El encuentro precede a la próxima reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, prevista para este miércoles.

En respuesta, Fedorov ha agradecido el envío del "último lote de ayuda antiaérea" que ha permitido defender "a la población civil", e incluía misiles 'Patriot'. Antes de terminar la reunión, Robles le ha asegurado que tendrá el apoyo de España "el tiempo que sea necesario" después de que el ministro ucraniano haya mostrado "preocupación" por la "difícil situación que vive el país" por los "ataques constantes" de Rusia tras cuatro años de guerra.