Robles, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Esto no es una guerra. Son seres humanos que vienen engañados"

1108251.1.260.149.20260731140806 La ministra de Defensa, Margarita Robles atiende a los medios en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en los Gallardos, Almería (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la ministra de def - Francisco J. Olmo - Europa Press

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado este viernes que la crisis migratoria que se ha desatado en Ceuta "no es una guerra", sino que se trata de "seres humanos" que llegan "engañados" a la ciudad autónoma desde Marruecos.

En declaraciones a los medios desde el Astillero de Navantia en Cartagena (Murcia), la ministra ha defendido darle a los "menores y las familias" que van a Ceuta "engañados" el "tratamiento adecuado", siempre desde el punto de vista de protección a la ciudad pero también ha destacado el "componente humanitario" ante una situación que "evidentemente" no es una "guerra".

Robles ha subrayado que el Ejército va a estar para apoyar "en todo momento" a la ciudadanía de Ceuta y también aquellas labores que sean humanitarias. "Son vidas humanas. Los acontecimientos del 2021 también puso de relieve que hubo muchas personas muertas y heridas. Lo más importante es que velemos por la seguridad de las personas", ha hecho hincapié.

La ministra ha puesto en valor también que "todos los militares de Ceuta" están para "prestar ayuda a la población" y defender "la integridad territorial" de la ciudad ante el "atentado" que ha sufrido tras la llegada masiva de migrantes, según ha recalcado.

Robles ha avisado a las mafias de que se va a aplicar "la legalidad española" y que habrá "devoluciones" a Marruecos, tal y como ha garantizado previamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esto no es una entrada sin más", ha advertido, para después garantizar que se va a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo y se instalará elementos en el mar para la "contención", como boyas.

Al respecto, ha insistido en hacer un llamamiento "desde el punto de vista humanitario" para que "que las mafias dejen de engañar a los jóvenes y a las personas" que ponen "en riesgo sus vidas". Así, ha afirmado que hay 3.000 unidades militares en Ceuta que están "plenamente disponibles" para ayudar a la Guardia Civil, a la Policía, a los ciudadanos de Ceuta "y para realizar las labores humanitarias también que sean necesarias".

Sobre la situación en Melilla, que cerró la frontera ante el intento de entrada masiva, la titular de Defensa ha explicado que la Comandancia General de la ciudad autónoma "está preparada", realizando labores desde la discreción y la prudencia. "El Ejército está plenamente volcado y sabe cuál es su obligación", ha zanjado.