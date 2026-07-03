Robles examina en Serbia fórmulas para apoyar a Líbano cuando acabe la misión de la ONU

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la capital de Serbia, Belgrado. - X @DEFENSAGOB

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desplazado a la capital de Serbia, Belgrado, para analizar cómo apoyar a Líbano y cómo contribuir a la estabilidad en Oriente Próximo una vez que finalice el mandato de la misión de la ONU en diciembre de este año.

La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) se dedica a patrullar la denominada 'Línea Azul', la frontera de este país con Israel, y a ejercer un papel mediador en el conflicto que mantienen las Fuerzas Armadas hebreas con el partido-milicia chií Hezbolá.

La situación de la FINUL, compuesta por unos 10.000 efectivos --alrededor de 650 de ellos españoles--, se ha degradado en los últimos meses, a raíz de los ataques de Israel y el deterioro de la seguridad en la región derivado de los ataques de Washington y Tel Aviv contra Irán. Desde el recrudecimiento de las hostilidades en marzo, han fallecido siete 'cascos azules', uno de ellos serbio.

En el transcurso de su visita, Robles hará entrega de la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo a la esposa del militar serbio fallecido en acto de servicio en Líbano.

Por otra parte, la ministra ha mantenido encuentros con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y su homólogo serbio, Bratislav Gasic, con la vista puesta en reforzar la cooperación entre Madrid y Belgrado en materia industrial, según ha informado el Ministerio de Defensa a través de su cuenta en la red social X.