Robles reivindica la "disponibilidad" de la Armada durante su visita al Mando Marítimo de la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando Marítimo Aliado (MARCOM) en Northwood (Reino Unido) - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado "la disponibilidad y la profesionalidad" de la Armada española durante la visita que ha realizado este miércoles al Mando Marítimo Aliado (MARCOM), en Northwood (Reino Unido).

"La disponibilidad y la profesionalidad de la Armada están fuera de toda duda", ha defendido la ministra, a la que ha acompañado en su visita el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, según ha informado Defensa en una nota. "El resto de países de la Alianza lo saben", ha acotado.

Robles ha puesto como ejemplo el liderazgo de España en las Agrupaciones Navales Permanentes, que son una de las herramientas para el cumplimiento de los objetivos de disuasión, fomento de la interoperabilidad y desarrollo de capacidades marítimas.

La titular de Defensa se ha reunido con el comandante del Mando Marítimo Aliado, almirante Robert G. Pedre, de la Marina Real británica, y ha asistido a un briefing operativo sobre la situación estratégica marítima actual, las principales actividades desarrolladas por la OTAN en el ámbito naval y la evolución de las amenazas en el entorno marítimo euroatlántico.

Asimismo, ha mantenido un encuentro con el contingente español que, con 35 efectivos es el sexto en tamaño en Northwood. Ante ellos, ha resaltado el altísimo nivel de la Armada, que "ejemplifica con su trabajo aquí y en la mar, el compromiso, la responsabilidad y la mejor preparación al servicio de la seguridad, la estabilidad y la paz".