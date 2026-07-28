Robles visita el Ala 12 para despedir al destacamento que vigilará en Rumanía el Flanco Este de la OTAN

1107525.1.260.149.20260728175849 Visita de la ministra Margarita Robles del Ala 12 en la Base Aérea de Torrejón para despedir al personal integrante del Destacamento Aéreo Táctico Paznic - RUBÉN SOMONTE/MDE

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este martes en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) el Ala 12 para despedir al destacamento Aéreo Táctico Paznic que, desde principios de agosto y hasta el mes de diciembre, se encargará en Rumanía de garantizar "la seguridad del espacio aéreo en el Flanco Este" de la OTAN.

Según ha informado el Ministerio, el contingente estará formado por unas 200 personas y contará con personal de mando, operaciones, tripulaciones, mantenimiento aeronáutico, apoyo logístico, protección de la fuerza, comunicaciones y sistemas de información, sanidad, asesoramiento jurídico, administración, seguridad y apoyo general al destacamento. Además, en esta misión participarán los cazas F-18 y por primera vez se incorporarán helicópteros NH90.

La amenaza más preocupante en este momento es "la volatilidad del espacio aéreo como consecuencia de la incursión, casi permanente, de drones". Por este motivo, los pilotos españoles que se desplegarán "cuentan con preparación específica para poder derribarlos", insisten desde la cartera que lidera Robles.

"Contamos con personal y capacidades para estar a la altura de las circunstancias y cumplir con las exigencias y el compromiso que nuestro país tiene con la OTAN", ha reivindicado el jefe del destacamento, el teniente coronel Alberto Calvo, durante la visita de la ministra.

En este sentido, Robles ha agradecido a Calvo y a todo el personal su trabajo y ha puesto en valor que en "en todas las reuniones internacionales existe una profunda convicción de la profesionalidad, del sentido del deber y de servicio público" del destacamento.

"No podemos olvidar que esta, como todas, es una misión complicada y no exenta de riesgos", ha señalado la ministra de Defensa, quien ha augurado que el destacamento Aéreo Táctico Paznic va a dejar "muy alto el pabellón español por el rigor y la disciplina".

Así, el Ministerio de Defensa ha recordado que "la presencia de efectivos y los medios aportados por España" demuestran el "firme compromiso" con "la seguridad y defensa" de la OTAN.