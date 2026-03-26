Rutte elogia a España por alcanzar el 2% del gasto del PIB en defensa aunque augura que deberá invertir más

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte (i), en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha elogiado a España por haber alcanzado en 2025 el objetivo del 2% del gasto del PIB en defensa, si bien ha augurado que deberá aumentar todavía más su inversión para cumplir con los objetivos de capacidades acordados en la cumbre de la Haya de 2025.

Preguntado en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, sobre la negativa del Gobierno a incrementar su gasto en defensa hasta el 5% como acordaron los Estados miembro de la OTAN el pasado verano, Rutte se ha congratulado de que España "está realmente haciendo lo que le corresponde".

Así lo ha asegurado tras presentar el informe anual de la OTAN, en el que se detalla que todos los países de la organización, incluido España, gastaron en 2025 al menos un 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, una cifra que comparten Albania, Bélgica, Canadá y Portugal, y que superan por poco Italia (2,01%), República Checa (2,01%) y Francia (2,05%).

"Permítame empezar elogiando a España. Porque a principios del año pasado, el gasto en defensa español estaba en torno al 1,3% o 1,4%. Y en abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, diciéndome: 'Vamos a llegar al 2%'. Y lo hicieron", ha aseverado el jefe de la Alianza.

Según el también ex primer ministro de Países Bajos, esto supone "miles de millones adicionales gastados de forma estructural en defensa por parte de España". Según los datos de la organización, España ha alcanzado en 2025 la cifra del 2% de su PIB con una inversión de 33.589 millones de euros, mientras que en 2024 se situó en el 1,42% con 22.693 millones de euros.

Rutte ha proseguido elogiando a nuestro país recordando que es "una de las cuatro grandes economías" de la OTAN como Italia, Bélgica y Canadá que han alcanzado este 2025 la cifra del 2%, y que España "está desplegada por toda la OTAN" con fuerzas terrestres avanzadas, participando en misiones, y con una batería Patriot asegurando el espacio aéreo en Turquía".

"España está haciendo realmente lo que le corresponde", ha agregado, indicando que aunque en la cumbre de La Haya nuestro país rechazó elevar su gasto hasta el 5% de su PIB, hubo un "acuerdo para discrepar". "Nosotros creemos que España necesita gastar 3.500 millones para alcanzar los objetivos de capacidades. España considera que puede hacerlo con 2.200 millones. El tiempo dirá quién tiene razón, pero yo creo que la tengo yo", ha concluido.

Según el informe anual publicado este jueves, los aliados europeos de la OTAN y Canadá han reducido en tan solo un año cuatro puntos porcentuales su brecha de gasto en defensa con Estados Unidos, mientras que todos los miembros de la Alianza Atlántica han superado el umbral del 2% de inversión del PIB fijado en la cumbre de Gales de 2014.

Junto a España, el resto de aliados europeos y Canadá han incrementado en conjunto su gasto en defensa hasta el punto de representar ya cuatro de cada diez euros invertidos dentro de la OTAN, reduciendo así la brecha con Estados Unidos, que ha bajado en un año su participación en la inversión total desde el 64 al 60%.