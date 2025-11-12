Saab suministrará a Dinamarca el arma Carl-Gustaf M4, munición y equipo de entrenamiento por 47 millones de euros

Saab compra a Dinamarca el arma Carl-Gustaf M4, munición y equipo de entrenamiento por 47 millones de euros - SAAB

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Saab, empresa sueca de defensa y aviación, ha firmado un contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés para el suministro del arma Carl-Gustaf M4, munición y equipo de entrenamiento por un valor total de 510 millones de coronas suecas (47 millones de euros).

Saab ha explicado en un comunicado que el arma Carl-Gustaf es un rifle sin retroceso portátil diseñado para el combate moderno, siendo "reutilizable, adaptable y listo" para cualquier misión, y ha añadido que las entregas se realizarán entre 2026 y 2028.

De hecho, segín indica la empresa armamentística, las Fuerzas Armadas danesas llevan utilizando Carl-Gustaf, conocido en Dinamarca como Dysekanon, desde la década de 1970 y adquirieron la última versión, Carl-Gustaf M4, en 2022.

"El Carl-Gustaf M4 ofrece una precisión y portabilidad sin igual, así como una amplia gama de opciones de munición, lo que garantiza que las fuerzas danesas estén bien equipadas para hacer frente a amenazas diversas y en constante evolución", ha afirmado el director del área de negocio Dynamics de Saab, Görgen Johansson.