El submarino S-81 'Isaac Peral' se integra en una operación de la OTAN para garantizar la seguridad en el Mediterráneo

MADRID 12 Feb.

El submarino S-81 'Isaac Peral' se ha desplegado para participar en una operación de la OTAN para reforzar la disuasión y la defensa en el Mediterráneo, según ha informado la Armada.

En un comunicado, ha detallado que el submarino, el más avanzado de la Armada, ha zarpado este jueves desde el arsenal de Cartagena (Murcia) para integrare en la misión, llamada 'Noble Shield'.

Finalizó su último despliegue en noviembre de 2025 y, desde entonces, ha completado un "exigente" período de adiestramiento y alistamiento, centrado en la instrucción avanzada de la dotación, evaluación de sistemas y ejecución de ejercicios tácticos de alta complejidad. Este proceso ha permitido mantener y perfeccionar sus capacidades técnicas y operativas para afrontar un escenario multinacional de elevada exigencia.

La 'Noble Shield' permitirá al submarino, con una dotación de 55 hombres y mujeres, operar plenamente integrado con unidades aliadas bajo estructura de mando OTAN, contribuyendo al fortalecimiento de la interoperabilidad y a la validación de procedimientos conjuntos, ha destacado la Armada.

El comandante del submarino, el capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, ha afirmado que el 'Isaac Peral' aporta "capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información". En esta línea, ha subrayado que estas capacidades "favorecen la integración y la interoperabilidad con el resto de unidades participantes en la misión".

Desde el punto de vista estratégico, este despliegue refuerza la contribución española a la seguridad colectiva. "Un submarino permite vigilar y disuadir amenazas sin ser detectado, ayudando a prevenir conflictos antes de que se produzcan", ha añadido el capitán de corbeta. "Esta capacidad de anticipación y vigilancia discreta refuerza la seguridad nacional y contribuye a la estabilidad de España y de la OTAN a largo plazo", ha rematado.