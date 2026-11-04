El submarino 'Isaac Peral' de la Armada lanza un torpedo y hunde al antiguo patrullero 'Infanta Elena'

Archivo - El S-81 'Isaac Peral' llegando a Cartagena - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Armada ha completado "con éxito", en aguas del Atlántico, el ejercicio naval SINKEX 26, un adiestramiento periódico con armamento real en el que el submarino 'Isaac Peral' (S-81) ha protagonizado el hundimiento del antiguo patrullero 'Infanta Elena' mediante el lanzamiento de un solo torpedo; poniendo así en práctica las capacidades de combate del Arma Submarina en un escenario de actuación conjunta con otros medios de la Fuerza.

Según ha trasladado este miércoles el Ministerio de Defensa en un comunicado, el lanzamiento del torpedo constituye la demostración de una de las capacidades "esenciales" para las que ha sido concebido este submarino, "operar de forma discreta y responder con precisión cuando la situación lo requiera".

Sin embargo, precisan, su "verdadero" valor de disuasión reside en "la certeza silenciosa de su presencia". "Saber que un submarino puede estar patrullando de forma invisible en cualquier punto de nuestras aguas, y que posee la capacidad de neutralizar una amenaza a larga distancia es, en sí mismo, uno de los mecanismos más eficaces para garantizar la seguridad sin necesidad de llegar al conflicto", explican desde el Ministerio.

"La participación del 'Peral', primera unidad de la serie S-80, muestra que está plenamente preparado para contribuir a la defensa de España y a los compromisos adquiridos con sus aliados, así como la capacidad de la industria nacional para diseñar y construir submarinos de última generación", ha presumido el departamento que dirige la ministra Margarita Robles, celebrando que "su empleo operativo conecta esta innovación con el alto nivel de adiestramiento de su dotación y su integración con el resto de la Flota".

De esta forma, el ejercicio ha permitido coordinar capacidades navales y aeronavales con armamento real en condiciones muy próximas a las de una situación de combate, evaluando de forma "exhaustiva" los sistemas de armas y reforzando la disuasión para la defensa de España.

PREPARACIÓN PARA OPERAR EN ESCENARIOS EXIGENTES

En las maniobras se comprobó la "plena" integración del S-81 junto a las fragatas 'Cristóbal Colón' (F-105) y 'Navarra' (F-85), el buque multipropósito 'Carnota' (A-61), el buque de acción marítima 'Relámpago' (P-43), la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas, tres aviones AV-8B 'Harrier', un helicóptero de la 10.a Escuadrilla, un UAV 'Scan Eagle' de la 11.a Escuadrilla y un avión de vigilancia marítima del Ejército del Aire y del Espacio.

La actividad ha sido dirigida en la mar por el comandante de la 41.a Escuadrilla de Escoltas (COMANDES-41), capitán de navío Rafael Mira Calvo, y su Estado Mayor, embarcados en la fragata 'Navarra'. El comandante ha destacado que "el desarrollo del ejercicio no podría haberse llevado a cabo sin la profesionalidad, preparación y buena coordinación de las dotaciones, pilotos, equipos especializados y órganos de apoyo de las unidades participantes, cuya actuación ha resultado esencial para ejecutar las actividades conforme a los procedimientos y medidas de seguridad establecidos".

Con el SINKEX-26, la Armada continúa así con el adiestramiento de sus unidades y la preparación de su personal para operar en escenarios exigentes. "Un esfuerzo permanente que permite mantener capacidades militares eficaces, tecnológicamente avanzadas y con una contribución directa a la disuasión y a la defensa de España", defienden desde el Ministerio.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE ESPACIOS MARÍTIMOS

Asimismo, Defensa ha detallado que la protección del medio ambiente ha constituido otro de los aspectos "fundamentales" de la actividad: "Como parte fundamental de la planificación del ejercicio, la Armada ha integrado rigurosas medidas para preservar el entorno marino; antes del ejercicio, el buque dado de baja fue descontaminado por completo mediante la extracción de todo tipo de combustibles, aceites y componentes contaminantes".

"La zona de maniobras fue previamente evaluada desde el punto de vista hidrográfico y ambiental. Durante el adiestramiento se activó un protocolo específico de vigilancia e inspección para la protección de cetáceos y especies protegidas, compatibilizando la necesaria preparación militar con el respeto absoluto al ecosistema y la seguridad de la navegación civil en el archipiélago", concluyen.