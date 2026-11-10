El 76,6% de las personas considera útil una aplicación de protección familiar, según Verisure - VERISURE

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 76,6% de las personas considera útil una aplicación de protección familiar, porcentaje que se eleva al 82% entre quienes conviven con hijos y al 83,5% entre quienes tienen personas mayores a su cargo, según la 'Radiografía de la Seguridad Personal en España' del Observatorio Verisure.

Este estudio revela que el porcentaje de encuestados que adopta regularmente medidas de protección personal ha aumentado 10,3 puntos porcentuales en el último año, hasta alcanzar el 44,4%.

Debido a la "necesidad creciente de protección personal fuera del hogar", Verisure ha lanzado Guardian Verisure, una nueva solución que amplía su ecosistema de seguridad para conectar a las personas y acompañarlas también fuera del hogar.

Con esta innovación, que ya está ya disponible para los clientes de Verisure en España a través de la aplicación My Verisure, la compañía "da un paso más en su apuesta por una seguridad que se adapta a las nuevas necesidades de la sociedad y trasciende los espacios físicos para estar presente en los distintos momentos de su vida cotidiana".

La directora de Marketing de Verisure, Nina Llordachs, ha afirmado que "la seguridad evoluciona al mismo ritmo que las necesidades de las personas" y, en Verisure, llevan más de 35 años innovando para anticiparse.

"Con Guardian Verisure damos un paso más en nuestra misión de proteger lo que más importa, ampliando nuestra propuesta para acompañar a las personas también fuera de casa. Una innovación que permite estar conectados con nuestros seres queridos y contar con el respaldo de profesionales preparados para ayudar cuando más se necesita, respetando siempre la autonomía de cada persona", ha indicado.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Guardian Verisure permite crear círculos de hasta cinco personas, con posibilidad de compartir su ubicación en tiempo real, nivel de batería y avisos personalizados de llegada a lugares habituales, como el hogar, el colegio o el trabajo.

De este modo, las personas pueden saber, por ejemplo, que sus hijos han llegado a casa o que un familiar mayor ha completado su desplazamiento, sin necesidad de realizar llamadas o enviar mensajes, configurando los avisos y la información compartida según sus preferencias, ha explicado la compañía.

Precisamente, la Radiografía de la Seguridad Personal en España del Observatorio Verisure identifica los viajes y vacaciones (43,1%), los trayectos de vuelta a casa de noche (41,1%) y los momentos en los que las personas mayores salen o permanecen solas (40,8%) como las situaciones en las que los encuestados perciben una mayor utilidad de las aplicaciones de protección.

Esta nueva funcionalidad se integra en el ecosistema de protección personal Guardián Verisure, que ya cuenta con servicios como Guardian GO, con su modalidad Acompáñame para desplazamientos y actividades, y Guardian SOS, que permite solicitar ayuda profesional ante una emergencia mediante un botón con geolocalización y conexión con la Central Receptora de Alarmas.

PERSONAS QUE PROTEGEN A PERSONAS

La compañía ha indicado que "la importancia de contar con una respuesta ante situaciones de emergencia también queda reflejada en la Radiografía de la Seguridad Personal en España del Observatorio Verisure". Así, el estudio señala que el botón SOS es la funcionalidad más valorada en una aplicación de protección familiar, elegida en primer lugar por el 30,2% de los encuestados y por el 41,3% de los mayores de 55 años.

Más allá de la conectividad, la ubicación en tiempo real y los avisos personalizados de llegada, el principal valor diferencial de Guardian Verisure es el respaldo de la Central Receptora de Alarmas de Verisure, operativa las 24 horas del día, los 365 días del año.

Mientras que estas funcionalidades permiten a las familias mantenerse informadas sobre los desplazamientos de sus seres queridos, el botón SOS ofrece una vía directa para solicitar asistencia profesional ante una emergencia.

Cuando un usuario activa el botón SOS, la Central Receptora de Alarmas recibe la alerta junto con su ubicación, lo que permite a los especialistas de Verisure comprobar qué está ocurriendo y activar los protocolos de asistencia correspondientes, incluido el aviso al 112 o a los contactos de emergencia cuando sea necesario, acompañando a la persona durante la incidencia.