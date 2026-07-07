El Gobierno aprueba la estrategia nacional para reforzar la vigilancia de los productos no alimentarios

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MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Marco Estratégico Nacional General para la Vigilancia del Mercado de Productos No Alimentarios (MENVIME) para los años 2026-2029.

Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado, se trata de una estrategia que orientará la actuación de las administraciones públicas responsables de supervisar que los productos no alimentarios comercializados en España cumplen la normativa europea y ofrecen las debidas garantías de seguridad para las personas consumidoras.

En concreto, el MENVIME establece un modelo de vigilancia basado en el análisis de riesgos, que permitirá dirigir las actuaciones inspectoras hacia aquellos productos y canales de comercialización con mayor probabilidad de incumplimiento, prestando una atención especial a las ventas realizadas a través de plataformas digitales, a las importaciones de terceros países y a los riesgos emergentes derivados de las nuevas tecnologías, como la ciberseguridad o la inteligencia artificial.

Para ello, el Ministerio de Consumo coordinará hasta nueve ministerios, que integran un total de 17 autoridades de vigilancia de mercado. Además, la estrategia fija tres grandes objetivos: reducir la presencia de productos no conformes en el mercado; reforzar la cooperación entre administraciones mejorando la coordinación entre las autoridades de vigilancia del mercado, las aduanas y el resto de los organismos implicados, e impulsar el cumplimiento mediante la formación y la digitalización.

Además, el marco incorpora un sistema común de seguimiento y evaluación que permitirá medir periódicamente la eficacia de las actuaciones desarrolladas y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones responsables de la vigilancia del mercado.