La OCU pide extremar las precauciones ante la ola de calor, con máximas superiores a los 40ºC

Archivo - Un hombre bebe agua de una fuente durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado a la población a reforzar las medidas de prevención ante la ola de calor que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prolongará hasta el jueves con temperaturas superiores a los 40ºC.

La organización ha señalado que los grupos de mayor riesgo --personas mayores, niños pequeños y enfermos crónicos-- deben extremar la protección y evitar salir al exterior entre las 12.00 y las 17.00 horas, permaneciendo en entornos frescos durante las horas de máxima insolación y ha subrayado que la prevención "resulta vital" para este colectivo.

En materia de hidratación, la OCU ha recomendado beber agua con frecuencia incluso sin sensación de sed, con una ingesta aproximada de 2,5 litros diarios para las personas mayores, y ha desaconsejado el consumo de bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas. Asimismo, ha aconsejado optar por comidas ligeras, frecuentes y de menor volumen y ha destacado que frutas, verduras, ensaladas y sopas frías como el gazpacho contribuyen a mantener una correcta hidratación.

La organización también ha advertido de los riesgos de la exposición solar y ha recomendado el uso de crema de alta protección con varias aplicaciones a lo largo del día, precisando que una sombrilla no garantiza protección total ya que "deja pasar más de un 30% de la radiación solar". En cuanto a la actividad física, ha aconsejado evitar el ejercicio al aire libre en las horas centrales y practicarlo únicamente a primera hora de la mañana o al atardecer, con protección e hidratación adecuadas.

Entre otras advertencias, la OCU también ha alertado de que el interior de un coche puede alcanzar temperaturas extremas en pocos minutos y ha insistido en la necesidad de ventilarlo o climatizarlo antes de entrar además de en la prohibición "absoluta" de dejar a personas o mascotas en su interior. En el hogar, ha recomendado bajar persianas y toldos durante las horas de más calor, activar ventiladores y aire acondicionado, y conservar alimentos y medicamentos en lugares frescos.

Asimismo, la organización llama a prestar atención a los síntomas de golpe de calor --mareo, piel enrojecida, pulso acelerado, dolor de cabeza o confusión-- y ha insistido en que ante cualquiera de estas señales es imprescindible acudir al médico.