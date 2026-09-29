El 17% de los jóvenes son 'ninis' en España, frente al 13% de media en la OCDE, según 'Panorama de la Educación 2026'

Archivo - Personas caminan por el parque - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 17% de todas las personas de 18 a 24 años en España pertenecían a la población que ni estudia ni trabaja, conocida coloquialmente como 'nini', en el año 2025, por debajo del 23% registrado en 2015 aunque 4 puntos por encima de la media de la OCDE, donde el porcentaje de 'ninis' era del 13% el año pasado y del 16% una década antes.

Así lo refleja el estudio 'Panorama de la Educación 2026' publicado este martes por la OCDE, en el que avisa de la "preocupación importante" que representan las personas que ni estudian ni trabajan, "ya que los periodos prolongados de inactividad a una edad temprana pueden tener efectos negativos duraderos en los resultados socioeconómicos en etapas posteriores de la vida".

El nuevo informe de la OCDE señala también que en España el porcentaje de adultos con una titulación terciaria es similar a la media de la OCDE, con un 42%, mientras que el porcentaje de adultos con Educación Secundaria o postsecundaria no terciaria se encuentra por debajo de la media de la OCDE (39%), con un 23%.

En España, el porcentaje de la población adulta (25 a 34 años) sin titulación de Bachillerato es del 25% en 2025, lo que supone más del doble que en la media de la OCDE (12%), aunque ha descendido en la última década, ya que en 2015 el porcentaje de adultos sin estos estudios era del 34%.

En cuanto a la inserción laboral, la tasa de desempleo entre la población adulta joven con educación terciaria descendió del 18% en 2015 al 8% en 2025. En la OCDE fueron del 7% de media en 2015 y del 5% en 2025.

HORAS DE TRABAJO DE LOS DOCENTES

Según la Encuesta de las Competencias de la Población Adulta (PIAAC) de la OCDE, el profesorado a tiempo completo de Primaria, Secundaria y Formación Profesional afirmó trabajar 40,8 horas semanales de media en la OCDE en 2023, frente a las 41,5 horas de otros trabajadores a tiempo completo con titulación de grado o máster. En España, estos docentes afirmaron trabajar 38 horas semanales de media, mientras que otros trabajadores a tiempo completo con titulación de grado o máster afirmaron trabajar 40,4 horas a la semana.

En España, según el Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (TALIS) de 2024 de la OCDE, un 71,5% del profesorado de primera etapa de educación secundaria está satisfecho con sus condiciones laborales y un 54,2 % con su salario.

En cuanto a la edad del profesorado, España sigue un patrón similar a la media de la OCDE: el 23% del profesorado de Secundaria tiene al menos 55 años, frente al 18% de las personas empleadas con un título de máster como mínimo y el 20 % de la población empleada general.

AUMENTO DE PROFESORES Y TENDENCIA EN TASAS DE DESEMPLEO DE JÓVENES

El estudio recoge también que, de media en la OCDE, expresado en equivalentes a tiempo completo, el número de profesores en centros públicos y privados de Primaria aumentó un 13% entre 2015 y 2024, aunque el número de estudiantes de Primaria aumentó solo un 2% en ese mismo periodo. En España, el número de docentes de Primaria aumentó un 9% en este periodo, mientras que el número de estudiantes se redujo un 5%.

De cara al futuro, está previsto que el número de niños de 5 a 14 años en España se reduzca un 13% entre 2024 y 2033, lo que, según concluye en estudio, apunta "a una menor demanda de profesorado si no se realizan cambios en otras políticas". Sin embargo, la OCDE precisa que las "necesidades de profesionales docentes también dependen de decisiones políticas relacionadas con el tamaño de los grupos, la pérdida de profesorado y la financiación".

El estudio subraya también que, en España, los trabajadores que tienen un nivel de Bachillerato como máximo de estudios ganan un 15% menos que la media nacional, mientras que aquellos con una formación inferior perciben un 31% menos.

En la mayoría de los países, los trabajadores con un nivel de estudios más alto tienen muchas más probabilidades de ocupar puestos en los que pueden trabajar desde casa. En España, el 25% de los trabajadores con titulación terciaria teletrabaja a veces o habitualmente, frente al 8% de los trabajadores con nivel de Secundaria o postsecundaria no terciaria.

ACCESO A LA EDUCACIÓN

En España, el 98% de los niños entre 3 y 6 años estaban escolarizados en 2024, por encima de la media de la OCDE, que se sitúa en el 90%. Sin embargo, los porcentajes de matriculación en el caso de los niños más pequeños varían significativamente de un país a otro dentro de la OCDE.

El informe destaca que en España el número de estudiantes de Secundaria aumentó un 1,7% cada año entre 2015 y 2024, mientras que el aumento anual del número de centros fue de un 0,3% en el mismo periodo. De media en la OCDE, el número de estudiantes creció un 0,96%, mientras que el número de centros se redujo un 0,1%.

Un año después de terminar Bachillerato, el 42% del alumnado está matriculado en un programa de grado o máster en España, frente al 35% de media en la OCDE.

En el nivel terciario, la mayoría de los países de la OCDE acoge un número de estudiantes internacionales mayor al de los que envía al extranjero. De media en la OCDE, el alumnado de movilidad internacional saliente supone un 6% de todo el alumnado nacional (ya sea matriculado en el país o en el extranjero), mientras que el alumnado de movilidad internacional entrante supone el 12% de todo el alumnado matriculado en el país en 2024.

En España, el porcentaje de alumnado de movilidad internacional saliente es del 2%, mientras que el de alumnado de movilidad internacional entrante alcanza el 5%. Los tres principales países de destino del alumnado saliente en España son Alemania (15%), Estados Unidos (14%) y Reino Unido (13%), mientras que los tres principales países de origen del alumnado entrante son Francia (11%), Colombia (10 %) y Ecuador (6 %).

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y GASTO PÚBLICO POR ESTUDIANTE

El estudio recuerda que la mayor parte de la inversión en educación procede de fuentes públicas. De media en la OCDE, el gasto público en educación primaria a terciaria (basado en fondos iniciales, en instituciones educativas) correspondió al 4% del PIB en 2023, mientras que el gasto privado supuso el 0,6%. En España, el gasto público supuso el 3,7% del PIB en 2023, mientras que el gasto privado alcanzó el 0,9%.

El gasto público medio en la OCDE en educación primaria a terciaria (basado en fondos finales, dentro y fuera de las instituciones educativas) bajó ligeramente del 4,4 % del PIB en 2015 al 4,2 % en 2023. En España, aumentó del 3,6% al 3,9% en el mismo periodo.

De media en la OCDE, el gasto por estudiante de educación primaria a terciaria fue de 13.601 dólares en 2023, mientras que en España fue de 12.120 dólares. En Primaria, el gasto por estudiante fue de 10.534 dólares en España y de 12.893 dólares en la OCDE; y en Secundaria de 12.599 dólares en España y 14.291 dólares en la OCDE.

HORAS DEDICADAS A LA DOCENCIA

En la OCDE, el profesorado de Primaria imparte 770 horas al año frente a las 710 horas anuales en ESO, mientras que en España las horas lectivas son de 828 en Primaria y 642 en ESO.

El estudio destaca asimismo que las mujeres componen la mayoría del profesorado de todos los niveles educativos excepto el de la educación terciaria. El profesorado de educación Infantil está formado casi en su totalidad por mujeres, al constituir el 96% de los docentes de media en la OCDE. En España, el porcentaje de mujeres entre este profesorado es ligeramente menor, con un 93%.

En el caso de Secundaria, el porcentaje de profesorado femenino es del 63% en España, cifra también inferior a la media de la OCDE, que se sitúa en el 68%.