Albert Rivera urge a Montón a dar explicaciones en el Congreso por su máster en la URJC

Publicado 10/09/2018 12:40:11 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su formación va a pedir la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras las informaciones publicadas acerca de que obtuvo un master de forma "irregular" en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Creo que España se merece un respeto", ha declarado.

A su llegada al acto de Apertura del Año Judicial 2018, Rivera ha indicado que, con este caso, parece que no hay sólo "corruptelas del PP" en la universidad, sino "del bipartidismo" y ha criticado que parezca que "sale más a cuenta afiliarse al PP o al PSOE que estudiar y trabajar para sacarse una carrera".

Para el líder 'naranja' Montón debe "asumir responsabilidades" en el caso de que la información publicada sea cierta porque "España se merece un respeto", así como "los españoles, las universidades, los trabajadores, los estudiantes y las familias que hacen un esfuerzo".

TRATO DE FAVOR A LOS POLÍTICOS

En este sentido, ha destacado ante los medios el "esfuerzo" de muchos estudiantes para poder sacar adelante un máster y una carrera, teniendo que "hipotecarse" o "trabajar mientras estudia". "Incluso hay quien no lo puede hacerlo por no poder pagarse un máster", ha apuntado, para señalar que "no puede ser que en España haya políticos que tienen privilegios en la universidad y tienen un trato de favor, mientras familias y estudiantes hacen un esfuerzo".

"Así que como yo creo en el esfuerzo y creo que es mejor estudiar y trabajar que afiliarse a un partido para obtener un regalo, quiero que se investigue este caso en el Congreso con esta comparecencia y con lo que resuelva el Supremo sobre el caso de Casado", ha concluido.