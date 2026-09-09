Los alumnos españoles evaluados en PISA hacen un uso de la IA para tareas escolares más frecuente que en la OCDE y la UE

PISA 2025 - OCDE

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los resultados del Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE muestran que el alumnado español hace un uso de la inteligencia artificial para las tareas escolares más frecuente que el observado, en promedio, en la OCDE y en el conjunto de la Unión Europea, independientemente del propósito considerado.

En todas las actividades analizadas, España presenta menores porcentajes de estudiantes que declaran no utilizar nunca o casi nunca estas herramientas y mayores porcentajes de quienes las emplean con una frecuencia semanal o diaria.

El uso más extendido de la inteligencia artificial es el apoyo al aprendizaje. En España, su utilización es más frecuente (el 23,9% la utiliza a diario o casi a diario) que en el promedio OCDE (19,1%) y el total UE (19,7%).

También destaca el uso de la inteligencia artificial para realizar investigaciones preliminares, más frecuente en España (16,2%) que en la OCDE (11,1%) y la UE (12,2%).

El uso de la inteligencia artificial para resumir textos es relativamente elevado en España (15,9%) y también supera al del promedio OCDE (10,7%) y el total de la UE (12%).

La elaboración de trabajos escritos es la finalidad menos frecuente, aunque también presenta un uso más intenso en España (13,7%) que en el promedio OCDE (10,8%) y el total de la UE (12%).

PISA 2025 incorpora por primera vez un conjunto específico de preguntas destinadas a conocer la frecuencia con la que el alumnado utiliza chatbots basados en inteligencia artificial para realizar tareas escolares y los principales usos que hace de ellos.

El estudio analiza aplicaciones como ChatGPT, Gemini y otras herramientas equivalentes empleadas para apoyar diferentes actividades académicas, entre ellas comprender contenidos, realizar búsquedas iniciales sobre un tema, resumir textos o elaborar borradores de trabajos escritos.

La incorporación de estos indicadores responde al creciente protagonismo que la IA ha adquirido en los procesos de aprendizaje y a la necesidad de disponer de información comparable internacionalmente sobre su utilización en el ámbito educativo.