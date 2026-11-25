Alumnos de IE University y Columbia University proponen medidas de justicia social y penal en la Asamblea del Estado de Nueva York - ALUMNOS DE IE UNIVERSITY

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de IE Law School en IE University han presentado en la sede de la Asamblea del Estado de Nueva York, en Albany, las conclusiones de un trabajo conjunto con alumnos de Columbia Law School sobre medidas de justicia social y penal.

Este análisis se ha desarrollado en el marco de Justice Through Different Lenses, una iniciativa académica que analiza los retos de la justicia contemporánea desde una perspectiva interdisciplinar y en diálogo directo con responsables globales del mundo institucional, académico y social, según ha informado IE University.

Los alumnos de IE Law School han participado en el curso Justice Through Different Lenses, liderado por la profesora Federica Coppola. Junto con alumnos del Justice Ambassadors Youth Council Program de Columbia University, los alumnos han analizado la situación de jóvenes en riesgo de exclusión y han planteado propuestas de inclusión social.

Esta semana, los participantes han presentado las conclusiones de su análisis y sus recomendaciones en la Asamblea del Estado de Nueva York, ante representantes del Gobierno de Nueva York responsables del diseño de políticas públicas.

A lo largo de la semana, los alumnos de IE Law School han visitado asimismo el Manhattan District Attorney's Office y el New York State Division of Criminal Justice Services en Albany para ampliar su formación en justicia social y penal. También han participado en sesiones sobre violencia armada y han visitado el Capitolio.

"Justice Through Different Lenses ofrece a nuestros alumnos una oportunidad extraordinaria para aprender, colaborar y proponer soluciones a los retos que afronta la justicia desde una perspectiva global, interdisciplinar y con impacto social", ha asegurado Federica Coppola, profesora de IE Law School.

Por su parte, Gabriel Feldman, Center for Justice, Columbia University en Nueva York, ha explicado que Justice Ambassadors se basa "en la 'política de proximidad', la creencia de que quienes están más cerca del problema están más cerca de la solución pero más lejos de los recursos, y este año los estudiantes de IE se han implicado a fondo, compartiendo sus conocimientos, para apoyar la ampliación del acceso y de los recursos de los embajadores".

"Cada semana, se unen a nuestras sesiones online a altas horas de la noche y brindan un contexto y un apoyo político cruciales a los jóvenes y embajadores gubernamentales que elaboran propuestas para generar cambios en sus comunidades. Estamos muy agradecidos y entusiasmados de recibirlos en el Centro para la Justicia. Junto al BEU-JUST Jean Monnet Center de la IE University, esperamos seguir ampliando esta colaboración", ha señalado.

Por su parte, Leticia Justus, estudiante de cuarto año de BBALLB (Doble Grado en Administración de Empresas y Derecho) de IE Law School en IE University, ha afirmado "esta asignatura optativa cambió de verdad la forma en que veo y entiendo la justicia". "Poder combinar lo que aprendemos en clase con la oportunidad de contribuir a propuestas políticas que pueden marcar una diferencia real en la vida de los jóvenes hace que la experiencia sea aún más gratificante", ha indicado.