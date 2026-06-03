Bachilleratos concertados con más de 15.000 alumno piden una PAU "verdaderamente homogénea"

Alumnos durante la PAU 2026 en la Facultad de Ciencias da Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, a 2 de junio de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (AESECE), que agrupa a 150 centros de Bachillerato concertado con 150.000 alumnos en España, ha reclamado un pacto de Estado que permita "avanzar" hacia una prueba de acceso a la universidad "verdaderamente homogénea" para todos los estudiantes españoles.

"Seguimos lejos de una situación en la que cualquier alumno español afronte exactamente las mismas condiciones de acceso a la universidad", ha reiterado la entidad en un comunciado.

Coincidiendo con la celebración en toda España de las Pruebas de Acceso a la Universidad, la entidad ha trasladado un mensaje de "ánimo, confianza y reconocimiento" a los estudiantes que se enfrentan a "una de las etapas más importantes de su trayectoria académica", así como al trabajo de docentes, equipos directivos y familias.

Así, la entidad considera "difícil de explicar" que el acceso a los estudios universitarios no sea común para todo el territorio y siga "dependiendo" de pruebas con "diferencias significativas" entre comunidades autónomas.

Asimismo, ha defendido que la igualdad de oportunidades "exige" que el "esfuerzo" de cada alumno tenga una valoración "lo más equivalente posible" con independencia de dónde curse sus estudios.

Por otro lado, la asociación ha recordado que en los últimos años se han sucedido propuestas para una mayor unificación, entre ellas el anuncio desde distintas comunidades gobernadas por el PP de una EBAU común, "justa y homogénea", así como los compromisos del Gobierno de España para implantar una PAU más homogénea con estructuras y criterios comunes.

Sin embargo, advierte de que estos planteamientos no han desembocado en una "auténtica prueba única ni plenamente equiparable" para todos los estudiantes y que, pese a algunos avances parciales.

Por ello, AESECE sostiene que la configuración de una PAU común debe ser "un objetivo de Estado, alejado de debates partidistas" y orientado exclusivamente a garantizar "la equidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes".