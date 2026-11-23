1136417.1.260.149.20261123134058 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante un mitin electoral, en el Palacio de Congresos Europa, a 21 de noviembre de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El acto se enmarca dentro de la campaña elec - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al Partido Popular de perseguir "ideológicamente" a los docentes de la Comunidad de Madrid y de vulnerar sus derechos a la libertad sindical y a la huelga, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno va a "parar en seco cualquier vulneración de derechos fundamentales" por parte del PP y de Vox.

Así se ha pronunciado durante una visita a Móstoles (Madrid), acompañado por la candidata a la Alcaldía, Juana López Pagán, al ser preguntado por el requerimiento del Ejecutivo a la Comunidad de Madrid para que revoque las instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios que establecen medidas de neutralidad al profesorado durante la huelga docente.

Bolaños ha calificado de "verdaderamente preocupante" la situación de los docentes madrileños que, según ha señalado, se están manifestando y están en huelga en todos los niveles y fases educativas para reclamar mejores condiciones laborales.

"Y el Partido Popular les persigue, les persigue ideológicamente y les persigue también en su derecho fundamental a la libertad sindical y al derecho a la huelga", ha afirmado el ministro, quien ha sostenido que con ello se vulneran dos derechos fundamentales de los docentes.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo no va a permitir estas actuaciones. "Nosotros vamos a parar cualquier vulneración, cualquier fechoría que haga el gobierno del Partido Popular y de Vox", ha manifestado.

Asimismo, considera "muy significativo" que "la derecha y la ultraderecha" ataquen los derechos fundamentales de trabajadores públicos, como los docentes y los maestros, y que "parezca normal".

Bolaños también ha expresado el respaldo del Gobierno a los profesores y a sus reivindicaciones, que ha calificado de "justas". "Vamos a parar en seco cualquier vulneración de derechos fundamentales por parte del Partido Popular y de Vox", ha reiterado.